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Информация о криминогенной обстановке в республике

Информация о криминогенной обстановке в республике

В период с 15 по 21 октября на территории республики зарегистрировано 181 заявление и сообщение о преступлениях. По 133 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

За отчётный период было зарегистрировано два грабежа (раскрыты), 33 кражи (по горячим следам раскрыты 13 из них). Выявлено и задокументировано три факта в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков (лица установлены по всем фактам) и столько же преступлений в сфере экономики (подозреваемые установлены по двум из них), передает пресс-центр МВД ПМР.

Сотрудниками ОВД разыскано девять обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлено и задержано четыре госдолжника и один неплательщик алиментов.

За минувшую неделю сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1372 нарушения правил дорожного движения. Отстранены от управления 24 водителя, которые вели транспорт в состоянии опьянения. На территории обслуживания г. Тирасполь выявлено семь таких водителей, г. Бендеры – пять, Рыбницкого района – четыре, Григориопольского – три, Дубоссарского и Каменского районов – по два, Слободзейского – один.

С 15 по 21 октября на территории республики зарегистрировано три пожара. В Тирасполе погиб человек. Причина чрезвычайного происшествия устанавливается. Кроме того, пожары зарегистрированы в Слободзейском районе (с. Незавертайловка) и Рыбнице. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 22 административных протокола.
mvdpmr.org
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