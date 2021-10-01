В новом Европейском красном списке птиц, выпущенном Birdlife International в октябре 2021 года, 25 видов, обитающих в Республике Молдова. Из них 15 видов демонстрируют тревожную тенденцию к сокращению, а остальные 10 – признаки восстановления.
Такие данные были представлены представители Общества защиты птиц и природы на основе информации и данных из различных трудов и полевых исследований, проведенных в Молдове за пять лет. Наиболее выраженное снижение численности птиц (по сравнению с базовым 2015 годом) наблюдается среди черного стрижа (Apus apus), находящегося под умеренной угрозой (NT), бекаса обыкновенного (Gallinago gallinago) и грача (Corvus frugilegus), которые считаются уязвимыми (VU).
В целом популяция грачей в Европе сократилась более чем на 30% из-за преследований и разрушения мест гнездования. Помимо грачей, до категории «Уязвимых» ухудшился статус многих других видов: краснозобая казарка (Branta ruficollis), шилохвость (Anas acuta), серощекая поганка (Podiceps grisegena), черношейная поганка (Podiceps nigricollis), дербник (Falco columbarius), кобчик (Falco vespertinus), обыкновенный бекас (Gallinago gallinago), красноножка (Tringa totanus), тундровый лебедь (Cygnuscolumbianus), пишет bloknot-moldova.md.
Четыре вида, которые до сих пор считались с низким уровнем риска, были классифицированы как «находящиеся под умеренной угрозой»: хохлатая чернеть (Aythya fuligula), турухтан (Calidris pugnax), черный стриж (Apus apus) и обыкновенный перепел (Coturnix coturnix). Популяция последнего вида сокращается в Европе как минимум на 25%, при этом тревожные тенденции наблюдаются в двух странах – России и Испании, сообщает noi.md.
Одной из основных причин сокращения численности этих птиц является потеря диких пастбищ и необрабатываемых земель из-за интенсификации сельского хозяйства, снижающая доступ к диким растениям и семенам, которыми они питаются.
Однако есть и хорошие новости на европейском уровне. Это восстановление численности большой выпи (Botaurus stellaris) и белоголового сипа (Gyps fulvus), демонстрирующие, что конкретные действия по сохранению вида являются эффективными. Для некоторых видов благоприятен установившийся в настоящее время более теплый климат, например, для большого веретенника (Limosa limosa). Этот вид переместился из категории «Уязвимые» (EN) в категорию «Без угроз» (LC), и это, вероятно, связано с повышением весенних температур в Исландии, где проживает около 47% европейской популяции этого вида.
Руководство Birdlife International выразило надежду, что этот отчет послужит катализатором в принятии мер по защите видов птиц для большего числа правительств и организаций в Европе. Этот Красный список поможет информировать о природоохранных мероприятиях на территории, а также о национальной и международной экологической политике.
Рекомендации отчета включают создание более крупной и лучше управляемой сети охраняемых территорий в соответствии с целью ООН по защите 30% суши к 2030 году, с важными районами, находящимися под строгой защитой, такими как охраняемые морские районы по принципу «нулевая рыбалка» или леса с нулевой вырубкой.