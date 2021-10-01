Двухдневные российско-молдавские переговоры по газовой тематике, которые проходили у замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, закончились безрезультатно, сообщил источник, близкий к переговорам. По его данным, молдавская сторона настаивала на цене газа в два раза ниже рыночной, передает kommersant.ru
В переговорах с российской стороны участвовали представители «Газпрома» и правительства. Как стало известно, российская сторона предложила справедливую рыночную цену с предоставлением дополнительной 25-процентной скидки. Единственным условием получения скидки был возврат в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдовы (без учета Приднестровья) за поставленный газ в объеме около $700 млн.
Молдавскую делегацию представляли вице-премьеры страны Владислав Кульминский и Андрей Спыну. Они настаивали на снижении цены, ссылаясь на отсутствие средств. Источник полагает, что в этих условиях заключение нового долгосрочного контракта до 1 ноября весьма сомнительно, и существуют высокие риски полного прекращения поставок российского газа после этой даты.
В Молдове был введен режим чрезвычайного положения из-за дефицита газа. Он позволит восполнять недостающие объемы природного газа «путем отступления от нормативных положений». Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Киев согласился предоставить Кишиневу газ в долг на условии возврата.