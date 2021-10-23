По мере развития ситуации вокруг российско-молдавских переговоров по газу складывается впечатление, что «Газпром» переживает за поставки голубого топлива в Молдову куда больше, чем правительство этой страны.
Такой вывод можно сделать из заявления официального представителя российской газовой компании Сергея Куприянова, которое 23 октября транслирует ТАСС, пишет eadaily.com.
По его словам, российская сторона готова и дальше поставлять газ, если Молдова оплатит предыдущие поставки за два прошедших осенних месяца.
«Несмотря на накопившиеся долги, молдавская сторона обращается с просьбой продлить контракт на поставку газа на октябрь и ноябрь сего года. „Газпром“ и здесь идет навстречу: заключил контракт на октябрь и готов продлить контракт на ноябрь в том случае, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года», — терпеливо объяснил Куприянов.
Однако такая постановка вопроса в Кишиневе понимания не нашла.
Однако на этот раз ситуация развивается не по тому сценарию. Представитель «Газпрома» заявил о возможности прекращения поставок газа Молдову с 1 декабря, если Кишинев не примет озвученные условия.
«Если не будет полностью произведена оплата за поставки газа и, соответственно, не будет подписан новый контракт с 1 декабря этого года, то „Газпром“ остановит поставки газа в Молдову», — резюмировал Куприянов.
Между тем в Кишиневе никак не могут осознать новую реальность и продолжают настаивать на своем. Это самое «свое» подразумевает поставку газа в полцены с оплатой «когда-нибудь потом», а также прощение долгов.
Как сообщало EADaily, именно такой вывод напрашивается из слов премьер-министра Молдавии Натальи Гаврилицы. 23 октября она заявила, что в Кишиневе не признают исторический долг за газ перед Россией и считают, что этот вопрос не должен обсуждаться при заключении новых контрактов на поставку российского голубого топлива.