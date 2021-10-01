UEFA обновила статистику турнира после третьего раунда Лиги Чемпионов.
Так, "Шериф" лидирует по количеству отборов – 50, за ним следует "Бешикташ" - 48 отборов, и "Спортинг" - 47. В тройку лидеров турнира по количеству отборов также попал полузащитник тираспольской команды - Эдмунд Аддо (10). Его опередили Жоау Пальинья из "Спортинга"(17) и Веррати из "ПСЖ" (13).
Кроме того, "Шериф" также лидирует в турнире по количеству сейвов - 21. За тираспольской командой следуют "Бешикташ" и "Мальме" - них по 15 сейвов. Вратарь "Шерифа" Георгиос Атанасиадис разделил первую строчку по количеству сейвов с Эрсином Дестаноглу ("Бешикташ"). У обоих голкиперов по 15 сейвов, передает moldfootball.com.
Помимо этого, защитник "Шерифа" Кристиано да Силва Лейте входит в тройку по количеству отданных голевых пасов (3) и разделяет второе место вместе с нападающим "Аякса" Антони, который также отдал 3 паса. Их опережает лишь полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш, отдавший 4 результативные передачи.
Наибольшую дистанцию за минувшие три раунда ЛЧ пробежал полузащитник Себастьян Тилль - 37,2 км. За ним следуют игроки "Баварии" Йозуа Киммих (36,4) и "Аякса" Эдсон Альварес (36,0). moldfootball.com