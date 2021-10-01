Как стало известно, в Москве сотрудниками ФСБ и полиции пресечена попытка мошенников снять деньги со счетов бывшего топ-менеджера компании «Интер РАО» Карины Цуркан, осужденной на 15 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Молдовы. Сразу после утверждения ей обвинительного приговора и этапирования в колонию в один из столичных банков явился некий молодой человек с доверенностью якобы от самой заключенной и потребовал выдать крупную сумму с ее счета. Госпожа Цуркан — весьма обеспеченная бизнесвумен: на ее счетах даже после конфискации по приговору более 650 млн руб. оставались внушительные средства, передает kommersant.ru.
Судя по всему, обогатиться за счет приговоренной за шпионаж в пользу Молдовы (ст. 276 УК РФ) 47-летней Карины Цуркан мошенники решили на фоне широко обсуждавшегося в СМИ утверждения ей приговора Верховным судом и последовавшего этапирования осужденной к месту отбытия наказания. Надо отметить, что после задержания топ-менеджера компании «Интер РАО» в июле 2018 года по подозрению в передаче секретной информации о поставках электроэнергии на восток Украины молдавской Службе информации и безопасности и далее разведкам НАТО не раз говорилось о прекрасном финансовом состоянии госпожи Цуркан. В ходе предварительного следствия неоднократно упоминались крупные суммы, которые хранились на ее счетах. В частности, арест был наложен более чем на 1 млрд руб. Адвокаты Карины Цуркан отмечали, что законность происхождения этих средств подтверждается справками о доходах и другими финансовыми документами бизнесвумен, которая получала солидное вознаграждение за свою работу.
Между тем по приговору Мосгорсуда в декабре прошлого года, назначившего Карине Цуркан 15 лет лишения свободы, с нее в пользу государства было взыскано 656 млн руб. С остальных денег арест необходимо было снять.
Очевидно, тогда мошенники и решили завладеть средствами осужденной за шпионаж. Но из опасения попасться они выжидали удобного момента. Апелляционная инстанция утвердила ей приговор еще летом, но сама осужденная, несмотря на вступление решения в законную силу, оставалась в столице. Как рассказывал “Ъ”, Карину Цуркан сотрудники ФСИН уже успели перевести из СИЗО «Лефортово», где она находилась с момента ареста, в «транзитную» камеру женского СИЗО-6 в Печатниках. Но ее защитники оперативно подали кассационную жалобу, и женщина задержалась в Москве еще на несколько месяцев до ее рассмотрения. Лишь на днях после заседания в Верховном суде ее отправили в колонию. Причем на руку аферистам играло и то обстоятельство, что осужденную ФСИН не согласилась оставить в столичном регионе, где ей было бы проще общаться с адвокатами и родственниками, а отправила за тысячи километров от Москвы.
После сообщений об этом некий молодой человек явился в офис Всероссийского банка развития регионов на Сущевском Валу и, предъявив доверенность от Карины Цуркан, попросил предоставить ему крупную сумму.
По данным “Ъ”, оперативники Службы экономической безопасности ФСБ вовремя узнали о подготовке аферы. Причем их совершенно не волновал тот факт, что деньги пытаются снять со счета женщины, официально признанной шпионкой. «Они просто поступили так, как должны были, пресекая преступление в отношении обычного гражданина»,— заявил “Ъ” близкий к следствию источник. Сумма, которую хотели похитить злоумышленники, пока не называется, но она явно была солидной. Сейчас ведется розыск злоумышленника, который представил фальшивую доверенность на управление счетом Карины Цуркан. По предварительным данным, в банке он показывал документы на имя 30-летнего уроженца Ленинграда Александра П. Впрочем, настоящее это имя или паспорт также был подделкой, еще выясняется. Само уголовное дело возбуждено следователями УВД Северо-Восточного округа Москвы по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 (покушение на мошенничество в особо крупном размере) УК и расследуется пока в отношении неустановленных лиц. Впрочем, как утверждают источники “Ъ”, задержание непосредственного исполнителя, явившегося в банк, и его возможных подельников — дело нескольких дней, а может быть, даже часов.
При этом в ходе следствия предстоит выяснить, где аферисты узнали данные о местонахождении счетов Карины Цуркан, количестве средств на них и проч. Не исключено, что помимо информации СМИ мошенники могли получить закрытые данные как из финансовых кругов, так и из окружения самой осужденной. kommersant.ru