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Эрдоган поручил МИД Турции объявить послов 10 стран персонами нон грата

Эрдоган поручил МИД Турции объявить послов 10 стран персонами нон грата

Президент Турции ранее раскритиковал послов США, Германии, Дании, Финляндии, Франции, Нидерландов, Швеции, Канады, Норвегии и Новой Зеландии за то, что они сделали заявление по поводу судебного процесса над правозащитником Османом Кавалой

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в субботу, что дал поручение МИД объявить персонами нон грата послов 10 стран, которые сделали заявление по поводу судебного процесса над правозащитником Османом Кавалой.

"Я дал распоряжение главе МИД немедленно объявить этих 10 послов персонами нон грата", - приводит слова Эрдогана телеканал NTV, пишет ТАСС.

Президент Турции в четверг раскритиковал послов США, Германии, Дании, Финляндии, Франции, Нидерландов, Швеции, Канады, Норвегии и Новой Зеландии, заявив, что они вмешиваются в судебные дела страны. Как сообщало Anadolu, они были вызваны в МИД Турции.

Кавала, обвиняемый турецкими властями в причастности к попытке госпереворота, был задержан 18 октября 2017 года в аэропорту Стамбула. 1 ноября того же года суд постановил заключить его под стражу за "попытку сменить конституционный строй и сместить действующее правительство". Власти Турции также считали Кавалу причастным к акциям протеста, которые проходили в 2013 году.

В феврале 2020 года суд в Стамбуле принял решение оправдать и освободить активиста, однако позднее в тот же день прокуратура снова санкционировала его задержание.
tass.ru
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