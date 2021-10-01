Шведская группа ABBA выпустила первую песню с нового альбома. На YouTube появился клип, снятый на композицию Just A Notion.
Сама песня была записана в 1978 году. Она должна был войти в шестой студийный альбом Voulez-Vous. Однако туда не попала.
Уже анонсировано, что трек появится на новом диске коллектива. Пластинка получила название Voyage 5. Это первый альбом за последние 40 лет. Девятая студийная пластинка ансамбля. Релиз запланирован на 5 ноября.
Коллектив ABBA существовал с 1972 года и распался в 1982 году. Спустя 39 лет музыканты решили вновь собраться вместе и записать еще один диск.