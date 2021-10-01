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Премьер-министр Молдовы займется проблемой футболистов «Шерифа»

Премьер-министр Молдовы займется проблемой футболистов «Шерифа»

Премьер-министр Молдовы подтвердила просьбу Вадима Красносельского, который пожаловался на то, что игроки тираспольского «Шерифа» не могут получить деньги от УЕФА, поскольку у команды нет валютного счета в евро.
Наталья Гаврилица сообщила, что обсудила вкратце этот вопрос и рассмотрит просьбу, сообщает noi.md
Об этом она заявила в эфире передачи Bună Seara на телеканале Moldova 1, передает Replica Media.
Премьер-министр также сообщила, что многократный чемпион Республики Молдова имеет счет в леях, но для счета в иностранной валюте существуют определенные правила, и Кишинев может изучить ситуацию, чтобы узнать, есть ли другие решения. «Я изучу эту тему, у нас есть определенные правила в банковской системе, и посмотрим, есть ли какие-то решения. Я понимаю, что "Шериф" может получить деньги в молдавских леях, но мы посмотрим, есть ли другие варианты», – заявила Наталья Гаврилица.

На прошлой неделе в телефонном разговоре премьер-министра Натальи Гаврилицы и президента ПМР Вадима Красносельского была затронута и проблема футбольного клуба «Шериф». "Вадим Красносельский говорил о хозяйствующих субъектах Приднестровья, которым отказывают в открытии счетов в молдавских банках. В качестве примера упомянул футбольный клуб «Шериф». Спортсмены тираспольской команды, которая является локомотивом всего молдавского футбола, не могут получить заработанные средства, так как клубу не дают возможности открыть валютный счет в банковской сети Молдовы,сообщает president.gospmr.org
  • Сегодня, 11:00
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