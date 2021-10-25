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Резонансное дело: миллион рублей за смерть пациента с COVID-19

Резонансное дело: миллион рублей за смерть пациента с COVID-19

Астраханский областной суд обязал районную больницу выплатить миллион рублей компенсации женщине, муж которой умер от COVID-19 из-за неправильного лечения. Об этом в инстаграме рассказал адвокат Сергей Броницкий, решение опубликовано на сайте Астраханского областного суда.

«Это важный прецедент — до этого в таком же случае пострадавшей стороне выплатили всего 50 тысяч», — уточнил адвокат.

Изначально адвокат требовал для женщины компенсации в размере трех миллионов рублей, однако суд удовлетворил иск только частично, сообщает novayagazeta.ru

Броницкий рассказал, что 13 июня 2020 года 60-летний Сергей Медведев с жалобами на кашель и боль в груди обратился за медицинской помощью в районную больницу Ахтубинска. Тогда он предупредил медиков о том, что контактировал с зараженными коронавирусом людьми. У мужчины не взяли анализ на наличие вируса в организме и назначали лечение грудным сбором. Через несколько дней состояние мужчины ухудшилось, и его госпитализировали. По словам адвоката, мужчину отправили в обычное инфекционное отделение, а не в «ковидный» госпиталь.

Анализ на коронавирус у Медведева взяли только 22 июня, через 9 дней после появления первых симптомов. Мужчина умер в тот же день, заражение COVID-19 установили посмертно.

После смерти мужа Лидия Медведева обратилась в следственный комитет. Правоохранители завели уголовное дело о компенсации морального вреда, связанного с причинением вреда жизни и здоровью. Судмедэксперты нашли дефекты в оказанной мужчине медпомощи, но не связали их со смертью.
  • Сегодня, 12:20
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