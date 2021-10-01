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В Беларуси заявили о начале общенациональной забастовки с 1 ноября

В Беларуси заявили о начале общенациональной забастовки с 1 ноября

В Беларуси с 1 ноября объявили общенациональную забастовку. Об этом сообщает NEXTA в понедельник, 25 октября.

В частности, производство по всей стране будет остановлено, пока власти не выполнят все десять требований рабочих.

"Прекратим кормить режим, прекратим ходить на работу! Останемся дома. Так мы отстоим нашу страну, вернем в нее закон и справедливость. Только так мы защитим себя и своих близких от эпидемии, которая обрушилась на наш дом", - сказал лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский.

Он подчеркнул, что режим слаб и беспомощен как никогда, а санкции уже добивают экономику, еще не вступив в полную силу.

"Но главная надежда на вас. Только вместе мы вернем власть в стране народу! 1 ноября не выходим на работу! 1 ноября начнется новая история нашей страны! Вместе и до победы!", - подытожил Дылевский.


Напомним, что ранее Беларусь ослабила масочный режим после критики Лукашенко. Александр Лукашенко сравнил средства защиты с "намордниками". И маски, и защитные мероприятия, и вакцинация - это исключительно добровольное дело каждого человека, считает он, пишет korrespondent.net

  • Сегодня, 13:02
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