Требования предусмотрены новыми противоэпидемическими ограничениями, которые вступили в силу в стране сегодня, сообщает Радио Прага.
Не носить респираторы на работе могут только те, кто находится в офисе один, а также лица, находящиеся одновременно в одном и том же месте, но на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Обязательно ношение респираторов на массовых мероприятиях вне зависимости от количества участников, в общественном транспорте и магазинах.
Вместе с тем период самоизоляции будет сокращен до семи дней для тех, кто находился в контакте с инфицированным. Однако он может закончиться лишь с отрицательным результатом ПЦР-теста. До сих пор людей с подозрением на инфекцию помещали в карантин на две недели.