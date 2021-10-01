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В Чехии граждан обязали носить на работе респираторы

В Чехии граждан обязали носить на работе респираторы
В Чехии граждан обязали носить на работе респираторы.

Требования предусмотрены новыми противоэпидемическими ограничениями, которые вступили в силу в стране сегодня, сообщает Радио Прага.

Не носить респираторы на работе могут только те, кто находится в офисе один, а также лица, находящиеся одновременно в одном и том же месте, но на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Обязательно ношение респираторов на массовых мероприятиях вне зависимости от количества участников, в общественном транспорте и магазинах.

Вместе с тем период самоизоляции будет сокращен до семи дней для тех, кто находился в контакте с инфицированным. Однако он может закончиться лишь с отрицательным результатом ПЦР-теста. До сих пор людей с подозрением на инфекцию помещали в карантин на две недели.
  • Сегодня, 13:33
  • DTV
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