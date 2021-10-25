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У Путина нет планов обсуждать с руководством Молдавии тему газа — Песков

У Путина нет планов обсуждать с руководством Молдавии тему газа — Песков

Президент России Владимир Путин не планирует контактов с руководством Молдавии по теме газа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Вместе с тем Москва рассчитывает на продолжение конструктивного диалога с Кишинёвом по вопросу поставки энергоносителей в регион.

У российского концерна «Газпром» по этому вопросу сформирована предельно понятная коммерческая позиция, передает eadaily.com.

«Как-то продолжать диалог надо. Все позиции хорошо понятны: позиция российской стороны, „Газпрома“, предельно понятна, предельно проста. Это коммерческая позиция, которая включает в себя известные скидки. Поэтому, конечно, надеемся, что разговор так или иначе будет продолжаться», — сказал Песков.

Прошедшие на прошлой неделе в Москве консультации представителей молдавского кабмина завершились безрезультатно, из-за чего существуют высокие риски полного прекращения поставок российского газа в Молдавию уже в декабре.

О том, что переговоры с «Газпромом» будут продолжены, подтвердил сегодня, 25 октября, на пресс-конференции вице-премьер Молдавии Андрей Спыну. Власти продолжат добиваться льготного контракта и, по возможности, долгосрочного. В правительстве понимают, что цены на газ в мире выросли, но всё же намерены подписать договор, который будет в интересах граждан страны.

«Мы уверены, что можно найти вариант, который был бы выгоден и нам, и „Газпрому“. Есть определённые вопросы по приписываемому нам долгу за голубое топливо. Нужен аудит. Независимый. Переговоры продолжаются», — заявил Спыну.

Параллельно с этим правительство Молдавии ведёт переговоры с альтернативными источниками поставки энергоресурса из Европы. Вице-премьер не назвал стоимость, за которую приобретается сейчас голубое топливо, отметив лишь, что в настоящее время закупается только тот объём, который необходим для поддержания нормального давления в системе.

27 октября представитель молдавского кабмина отправится в Санкт-Петербург, где продолжит обсуждение газового контракта с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

«Предметом обсуждения будет долг, накопившийся с 1994 года у MoldovaGaz перед „Газпромом“. Наша позиция остаётся неизменной. Необходима оценка, внутренний аудит, чтобы подтвердить этот долг, прежде чем подписывать какие-либо обязательства. Вторая тема — цена на газ на следующий год. Мы за справедливую цену, основанную на формуле, аналогичной той, которая предлагается другим государствам, с которыми „Газпром“ недавно подписал долгосрочные контракты», — заключил Андрей Спыну.
eadaily.com
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