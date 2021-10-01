Dnestr.TV

 
0

Время назад. Приднестровье переходит на зимнее время

Время назад. Приднестровье переходит на зимнее время

В эти выходные Приднестровье перейдёт на зимнее время. В ночь с 30 на 31 октября стрелки часов нужно перевести на час назад.

Кроме Приднестровья, на зимнее время перейдут соседние Украина и Молдова, а также почти все европейские страны.

Россия от перевода стрелок отказалась в 2014 году, поэтому разница во времени между Тирасполем и Москвой составит один час.

От перевода часов отказались также в 161 стране мира.

Переход на час вперёд летом и на час назад зимой впервые был проведён в Великобритании в целях экономии энергетических ресурсов. Сама же идея экономии ресурсов путём перевода стрелок часов принадлежит американскому государственному деятелю, одному из авторов Декларации независимости США Бенджамину Франклину (1706-1790). В Соединённых Штатах Америки переход на летнее и зимнее время применяется с 1918 года.

  • Сегодня, 18:08
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Доброе утро! Новые цены на топливо
  • Про нас иначе. Евгения Листовая: " в сельском хозяйств ...
  • Итоги первых восьми месяцев. В Приднестровье на одного ...
  • Про нас иначе. Виноделие на века
  • Где зарождается вино "Кисловъ"
  • No comment: День Вина на винодельне "Кисловъ"
  • Договор о сервисном обслуживании водомеров необязателен
  • Металлурги Украины обеспокоены вывозом металлолома в Пр ...
  • Автомобили с приднестровскими номерами не могут вернуть ...
  • В ЕП призвали приостановить безвизовый режим для украин ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Доброе утро! Новые цены на топливо
  • Про нас иначе. Евгения Листовая: " в сельском хозяйств ...
  • Итоги первых восьми месяцев. В Приднестровье на одного ...
  • Про нас иначе. Виноделие на века
  • Где зарождается вино "Кисловъ"
  • No comment: День Вина на винодельне "Кисловъ"
  • Договор о сервисном обслуживании водомеров необязателен
  • Металлурги Украины обеспокоены вывозом металлолома в Пр ...
  • Автомобили с приднестровскими номерами не могут вернуть ...
  • В ЕП призвали приостановить безвизовый режим для украин ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна