В эти выходные Приднестровье перейдёт на зимнее время. В ночь с 30 на 31 октября стрелки часов нужно перевести на час назад.
Кроме Приднестровья, на зимнее время перейдут соседние Украина и Молдова, а также почти все европейские страны.
Россия от перевода стрелок отказалась в 2014 году, поэтому разница во времени между Тирасполем и Москвой составит один час.
От перевода часов отказались также в 161 стране мира.
Переход на час вперёд летом и на час назад зимой впервые был проведён в Великобритании в целях экономии энергетических ресурсов. Сама же идея экономии ресурсов путём перевода стрелок часов принадлежит американскому государственному деятелю, одному из авторов Декларации независимости США Бенджамину Франклину (1706-1790). В Соединённых Штатах Америки переход на летнее и зимнее время применяется с 1918 года.