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Ушла из жизни Галина Мухина

Ушла из жизни Галина Мухина

На 79-м году жизни в результате продолжительной болезни скончалась вдова защитника Приднестровья, Мухина Галина Андреевна - второй председатель ОО «Бендерский Союз «Память».

В июне 1992 года Галину Андреевну постигло горе: молдавские оккупанты арестовали и вывезли в сторону с. Хаджимус мужа, офицера запаса. Целый год потребовался на поиски супруга, и он был найден на Хаджимуском зернотоке.

Человеческие и организаторские качества Г.А. Мухиной позволили включить ее в состав оперативно-следственной группы ОКК по розыску без вести пропавших с октября 1992 года, а затем быть избранной в марте 1995 года Председателем Бендерского Союза «Память». Работая в ОСГ ОКК, она помогала родственникам организовывать похороны, участвовала в эксгумациях неопознанных захоронений на территории РМ и Приднестровья. Участвовала в поездках на территорию Молдавии для опроса свидетелей и родственников погибших участников вооруженного конфликта.

Работа в Бендерском Союзе «Память» была не из легких. Эта организация объединила более 300 семей города погибших в вооруженном конфликте 1992 года. В этих семьях осталось 160 сирот-детей человек и 30 одиноких родителей, не говоря о вдовах и вдовцах. Галина Андреевна в жизни каждой семьи принимала самое активное участие. Это перезахоронение найденных родственников погибших во время конфликта, устройство детей в учебные заведения, проведение траурных мероприятий, организация детских праздников и бесплатного питания детей школьного возраста.

Оказывала содействие и помощь в организации и проведении мероприятий по выборам, а также принимала активное участие в других мероприятиях города и республики.

За свою активную жизненную позицию и общественную работу неоднократно была отмечена Правительством Приднестровья и и Администрацией города.

Награждена, медалями «За трудовую доблесть» (1995 г.), «Участник миротворческой операции в Приднестровье» ( 2002 г.), юбилейной «15 Лет Приднестровской Молдавской Республике» (2005 г.), «15 Лет Миротворческой миссии в Приднестровье» (2007 г.), юбилейной «20 лет Приднестровской Молдавской Республике» (2010 г.), орденом «Трудовая Слава» (2021 г.)

Редакция "Днестр ТВ" приносит свои соболезнования родным и близким.
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