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В Молдове зарегистрированы первые два случая гриппа

В Молдове зарегистрированы первые два случая гриппа

Первые два случая гриппа зарегистрированы в Республике Молдова. Тесты пациентов с севера и центра страны показали наличие сезонного гриппа H3N2.

Как сообщили в Национальном агентстве общественного здоровья РМ, последний случай заболевания был выявлен на прошлой неделе у жительницы Яловенского района, передает moldpres.md

Ранее была опубликована информация о первый случае гриппа. Он был выявлен у 17-летнего юноши из Сорок.

Врачи отмечают, что иммунизация вакциной против гриппа - самый безопасный и эффективный способ предотвратить грипп и избежать осложнений. Рекомендуется прививать людей из групп высокого риска. Вакцина от гриппа предоставляется бесплатно.

moldpres.md
  • Сегодня, 18:32
  • DTV
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