Первые два случая гриппа зарегистрированы в Республике Молдова. Тесты пациентов с севера и центра страны показали наличие сезонного гриппа H3N2.
Как сообщили в Национальном агентстве общественного здоровья РМ, последний случай заболевания был выявлен на прошлой неделе у жительницы Яловенского района, передает moldpres.md
Ранее была опубликована информация о первый случае гриппа. Он был выявлен у 17-летнего юноши из Сорок.
Врачи отмечают, что иммунизация вакциной против гриппа - самый безопасный и эффективный способ предотвратить грипп и избежать осложнений. Рекомендуется прививать людей из групп высокого риска. Вакцина от гриппа предоставляется бесплатно.