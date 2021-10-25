Цена на газ, который получит Молдова по договору с польской компанией PGNiG, является коммерческой тайной. Об этом заявила премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица, выступая в эфире одного из молдавских телеканалов, передает sputnik.md.
Гаврилица отметила, что республика впервые в своей истории закупила небольшую пробную партию газа из альтернативного источника.
"Это первый опыт закупки некоторого объема природного газа на международном рынке. Цена – рыночная, составляет около 1000 долларов за 1000 кубометров, но это коммерческая тайна и более точно я цифру назвать не могу", – заявила Гаврилица.
Премьер также сообщила, что еще одну небольшую партию природного газа Молдова получила в октябре по газопроводу Яссы-Кишинев.
"Этот газопровод уже функционирует, мы получили по нему небольшой объем топлива – в первую очередь для поддержания давления в распределительных сетях страны. Однако пропускная способность газопровода не может покрыть нужды всей республики", – сказала Гаврилица.
Напомним, 25 октября в правительстве Молдовы сообщили, что молдавской компанией Energocom и польской PGNiG подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров природного газа для нужд республики. sputnik.md