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Премьер-министр Молдовы отказалась назвать точную цену на газ от Польши

Премьер-министр Молдовы отказалась назвать точную цену на газ от Польши

Цена на газ, который получит Молдова по договору с польской компанией PGNiG, является коммерческой тайной. Об этом заявила премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица, выступая в эфире одного из молдавских телеканалов, передает sputnik.md.

Гаврилица отметила, что республика впервые в своей истории закупила небольшую пробную партию газа из альтернативного источника.

"Это первый опыт закупки некоторого объема природного газа на международном рынке. Цена – рыночная, составляет около 1000 долларов за 1000 кубометров, но это коммерческая тайна и более точно я цифру назвать не могу", – заявила Гаврилица.

Премьер также сообщила, что еще одну небольшую партию природного газа Молдова получила в октябре по газопроводу Яссы-Кишинев.

"Этот газопровод уже функционирует, мы получили по нему небольшой объем топлива – в первую очередь для поддержания давления в распределительных сетях страны. Однако пропускная способность газопровода не может покрыть нужды всей республики", – сказала Гаврилица.

Напомним, 25 октября в правительстве Молдовы сообщили, что молдавской компанией Energocom и польской PGNiG подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров природного газа для нужд республики.
sputnik.md
  • Сегодня, 05:57
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