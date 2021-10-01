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Поступили в продажу билеты на игру «Шериф» - «Интер»

Поступили в продажу билеты на игру «Шериф» - «Интер»

в продажу поступили билеты на матч четвёртого тура группового этапа Лиги Чемпионов между "Шерифом" и "Интером".

Стоимость билетов варьируется от 250 рублей (278 леев) до 1100 рублей (1200 лей) в зависимости от сектора. На данный момент билеты можно приобрести в платёжных терминалах "Агропромбанка" и на сайте BiletPMR.com. Стоит отметить, что онлайн невозможно купить билеты используя карточки Visa или Mastercard, информирует moldfootball.com.

При этом, судя по тенденции раскупаемости, билетов может уже и не остаться. Через несколько часов после старта продаж на некоторых секторах, в том числе самых дешевых, уже билетов не осталось.

Все билеты будут именные. Для их покупки нужно внести паспортные данные, включая домашний адрес и номер телефона.

В связи с ковидными-ограничениями разрешена только 50-процентная заполняемость стадиона.

Игра состоится 3 ноября в 22:00 на Главной Арене спорткомплекса "Шериф".
  • Сегодня, 06:01
  • DTV
  • Просмотров: 17
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