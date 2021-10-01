в продажу поступили билеты на матч четвёртого тура группового этапа Лиги Чемпионов между "Шерифом" и "Интером".
Стоимость билетов варьируется от 250 рублей (278 леев) до 1100 рублей (1200 лей) в зависимости от сектора. На данный момент билеты можно приобрести в платёжных терминалах "Агропромбанка" и на сайте BiletPMR.com. Стоит отметить, что онлайн невозможно купить билеты используя карточки Visa или Mastercard, информирует moldfootball.com.
При этом, судя по тенденции раскупаемости, билетов может уже и не остаться. Через несколько часов после старта продаж на некоторых секторах, в том числе самых дешевых, уже билетов не осталось.
Все билеты будут именные. Для их покупки нужно внести паспортные данные, включая домашний адрес и номер телефона.
В связи с ковидными-ограничениями разрешена только 50-процентная заполняемость стадиона.
Игра состоится 3 ноября в 22:00 на Главной Арене спорткомплекса "Шериф".