Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:5.
Дубль в этой игре оформил капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Как сообщает пресс-служба столичной команды, эта встреча стала для россиянина 151-й за карьеру в НХЛ, в которой он оформил минимум дубль. По этому показателю 36-летний форвард располагается на четвёртом месте в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (189), Бретту Халлу (158) и занимающему третье место Марио Лемье (154). Отставание от канадца сокращено до трёх таких матчей, передает championat.com.
При этом сегодняшний дубль Овечкина примечателен тем обстоятельством, что был оформлен на выезде. Российский форвард в 84-й за карьеру в НХЛ забросил минимум две шайбы за матч в гостевой игре, что отныне является новым рекордом лиги. Прежнее достижение принадлежало Гретцки (83). В активе Халла 72 таких матча. В топ-5 также входят Фил Эспозито (64) и Лемье (63). championat.com