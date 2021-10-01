Dnestr.TV

 
0

В Республике Молдова каждая четвертая смерть связана с употреблением алкоголя

В Республике Молдова каждая четвертая смерть связана с употреблением алкоголя

Вино остается самым употребленным алкогольным напитком в Молдове, в том числе среди женщин, а за ним следует пиво. В сельских районах в основном употребляется вино, а в городах - крепкие алкогольные напитки.

Пиво в большинстве случаев потребляется молодыми людьми в возрасте от 15 до 19 лет. В стране одна из четырех смертей (26,1%) связана с употреблением алкоголя, говорится в пресс-релизе, опубликованном сегодня Национальным агентством общественного здоровья, передает point.md ссылаясь на ipn.md

Об этом заявили специалисты Национального агентства общественного здоровья на встрече с председателем Ассоциации ФАС (Фетальный алкогольный синдром) Денисом Ламблином, организованной 21 октября в посольстве Франции в Кишиневе.

Потребление алкоголя является одной из важнейших социально-экономических проблем, а так же проблем общественного здоровья, и одновременно оно входит в число пяти ведущих факторов риска неинфекционных заболеваний. Риск воздействия на здоровье увеличивается с каждым употребляемым алкогольным напитком, предупреждают специалисты.

Республика Молдова входит в число стран с самым высоким потреблением алкоголя на душу населения в мире, хотя в последние годы наблюдается его снижение: с 15,2 л чистого алкоголя на жителя в возрасте 15 и больше лет в 2016 году, до 12,9 л в 2019 году.

По данным Глобальной обсерватории здравоохранения ВОЗ, мужчинам приходится 20,6 литра чистого спирта на жителя, а женщинам - 5,9 литра.

У беременных употребление алкоголя является фактором риска, связанного со смертью плода, выкидышем, преждевременными родами, недостаточным внутриутробным развитием плода, малым весом при рождении новорожденного.

Алкоголь препятствует нормальному развитию разных тканей и органов плода, главным образом нервной системы, вызывая спектр необратимых расстройств, известных как фетальный алкогольный синдром.

Алкогольные расстройства плода на 100% предотвратимы, и лучшим способом является полное воздержание от употребления алкоголя во время беременности или в период, когда женщина хочет зачать ребенка и, конечно же, не знает, беременна она или нет.

Нет никакого количества алкоголя, которое можно употреблять без риска во время беременности, и никакого типа алкоголя без связанных с ним рисков. Нет временного интервала во время беременности, когда употребление алкоголя является безопасным, отмечают специалисты.

point.md
  • Сегодня, 06:08
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Доброе утро! Новые цены на топливо
  • Про нас иначе. Евгения Листовая: " в сельском хозяйств ...
  • Итоги первых восьми месяцев. В Приднестровье на одного ...
  • Про нас иначе. Виноделие на века
  • Где зарождается вино "Кисловъ"
  • No comment: День Вина на винодельне "Кисловъ"
  • Договор о сервисном обслуживании водомеров необязателен
  • Металлурги Украины обеспокоены вывозом металлолома в Пр ...
  • Автомобили с приднестровскими номерами не могут вернуть ...
  • В ЕП призвали приостановить безвизовый режим для украин ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Доброе утро! Новые цены на топливо
  • Про нас иначе. Евгения Листовая: " в сельском хозяйств ...
  • Итоги первых восьми месяцев. В Приднестровье на одного ...
  • Про нас иначе. Виноделие на века
  • Где зарождается вино "Кисловъ"
  • No comment: День Вина на винодельне "Кисловъ"
  • Договор о сервисном обслуживании водомеров необязателен
  • Металлурги Украины обеспокоены вывозом металлолома в Пр ...
  • Автомобили с приднестровскими номерами не могут вернуть ...
  • В ЕП призвали приостановить безвизовый режим для украин ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна