Вино остается самым употребленным алкогольным напитком в Молдове, в том числе среди женщин, а за ним следует пиво. В сельских районах в основном употребляется вино, а в городах - крепкие алкогольные напитки.
Пиво в большинстве случаев потребляется молодыми людьми в возрасте от 15 до 19 лет. В стране одна из четырех смертей (26,1%) связана с употреблением алкоголя, говорится в пресс-релизе, опубликованном сегодня Национальным агентством общественного здоровья, передает point.md ссылаясь на ipn.md
Об этом заявили специалисты Национального агентства общественного здоровья на встрече с председателем Ассоциации ФАС (Фетальный алкогольный синдром) Денисом Ламблином, организованной 21 октября в посольстве Франции в Кишиневе.
Потребление алкоголя является одной из важнейших социально-экономических проблем, а так же проблем общественного здоровья, и одновременно оно входит в число пяти ведущих факторов риска неинфекционных заболеваний. Риск воздействия на здоровье увеличивается с каждым употребляемым алкогольным напитком, предупреждают специалисты.
Республика Молдова входит в число стран с самым высоким потреблением алкоголя на душу населения в мире, хотя в последние годы наблюдается его снижение: с 15,2 л чистого алкоголя на жителя в возрасте 15 и больше лет в 2016 году, до 12,9 л в 2019 году.
По данным Глобальной обсерватории здравоохранения ВОЗ, мужчинам приходится 20,6 литра чистого спирта на жителя, а женщинам - 5,9 литра.
У беременных употребление алкоголя является фактором риска, связанного со смертью плода, выкидышем, преждевременными родами, недостаточным внутриутробным развитием плода, малым весом при рождении новорожденного.
Алкоголь препятствует нормальному развитию разных тканей и органов плода, главным образом нервной системы, вызывая спектр необратимых расстройств, известных как фетальный алкогольный синдром.
Алкогольные расстройства плода на 100% предотвратимы, и лучшим способом является полное воздержание от употребления алкоголя во время беременности или в период, когда женщина хочет зачать ребенка и, конечно же, не знает, беременна она или нет.
Нет никакого количества алкоголя, которое можно употреблять без риска во время беременности, и никакого типа алкоголя без связанных с ним рисков. Нет временного интервала во время беременности, когда употребление алкоголя является безопасным, отмечают специалисты.