Улица в центре Каира. Фото: MusikAnimal / Wikimedia Commons

Визуализация самого высокого здания Африки Iconic Tower. Изображение: Perkins & Will

Строительство делового центра новой столицы в марте 2021 года. Слева — строящаяся высотка Iconic Tower. Фото: Ahmed Hasan / AFP

Визуализация небоскреба Oblisco Capitale высотой 1 000 метров. Изображение: IDIA design

Здание парламента в новой административной столице Египта в марте 2021 года. Фото: Ahmed Hasan / AFP

Офис Министерства обороны Египта, или Октагон. Фото: Khaled Desouki / AFP

Самая большая мечеть в Египте, Аль-Фаттах Аль-Алим, уже функционирует. Фото: Mohamed el-Shahed / AFP

Откуда у Египта деньги на этот проект



Предположительный бюджет строительства НАС — $58 миллиардов, хотя в некоторых источниках называют цифры до $300 миллиардов. В 2015 году шла речь о финансировании от ОАЭ, но почти сразу поддержка Эмиратов была отменена. Военные и правительство Египта взяли на себя расходы на первую фазу реализации проекта, $25 миллиардов: это внебюджетные инвестиции, иностранные займы и финансирование.



Около $3 миллиардов из этой суммы пошли на строительство правительственного квартала. Еще столько же — это заем от Китая, который финансировал возведение делового центра, в том числе Iconic Tower, китайской государственной строительной компанией. Китай заинтересован в рынке Египта, а также рассматривает страну как площадку для влияния на весь Средний Восток. Немецкие инвестиции привлекли для прокладывания новой железной дороги в регионе.



Мохаммед Абдалла, председатель Coldwell Bank Middle East, считает, что в настоящее время Египту уже не нужно полагаться на иностранных инвесторов, потому что выручка от продажи земли в новой столице покрывает финансирование проекта.



В целом критика строительства НАС выглядит более здравой, чем сам проект, который явно нацелен на улучшение жизни элиты страны, а не обычных людей, а также на укрепление режима Ас-Сиси. Но ничего удивительного в том, что именно Египет пытается построить самое большое в мире здание, нет — четыре с половиной тысячи лет назад ему это уже удалось.



Собор Рождества Христова, открытый в 2019 году, стал самой большой по площади православной церковью в мире. Фото: Pedro Costa Gomes / AFPисточник: birdinflight.com