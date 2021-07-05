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Что будет в новой столице Египта

Что будет в новой столице Египта
Макет новой административной столицы Египта на презентации в 2015 году. Фото: Khaled Desouki / AFP

В Египте выбирают название для новой столицы страны, а также ее логотип, лозунг и визуальную айдентику. Об этом сообщает египетское издание Ahram.

Предложения будут принимать до 18 ноября. Их будет рассматривать компетентное жюри, в составе которого будут известные эксперты - интеллектуалы и писатели. В новую столицу переведут главные госучреждения, среди которых парламент, правительство, министерства, а также построят жилые помещения, необходимую инфраструктуру. Для жителей города создадут единое мобильное приложение, с помощью которого они смогут оплачивать счета за коммунальные услуги, сообщать о жалобах и проблемах в различные службы. На дорогах города установят постоянное видеонаблюдение для отслеживания скопления людей и пробок на дорогах, выявления случаев краж, наблюдения за подозрительными лицами.

ВВП на душу населения Египта в последние годы приблизился к показателям Украины, но 30% египтян до сих пор живут за чертой бедности. Тем не менее уже 6 лет в стране прямо в пустыне строят новую умную столицу, полную мегаломанских проектов.

Зачем Египту новая столица

Сейчас столица Египта, Каир, — шестой по величине мегаполис в мире. Там живет 22 миллиона человек, пятая часть населения страны, и это число продолжает расти. В Каире не хватает жилья, постоянные пробки и загрязненный воздух.

Что будет в новой столице Египта
Улица в центре Каира. Фото: MusikAnimal / Wikimedia Commons

Правительство Египта еще в 2015 году решило не разбираться с проблемами существующего города, а просто перенести столицу в другое место. У нового населенного пункта до сих пор нет имени, его называют Новой административной столицей, НАС. По размеру она будет чуть меньше Киева — 700 квадратных километров.

Ожидают, что новая столица вместит до 7 миллионов человек; в нее переедет все правительство и посольства, здесь уже практически построены бизнес-центры и жилье. Таким образом египетские власти хотят разгрузить Каир, привлечь инвестиции, туристов, международные компании, создать более 2 миллионов рабочих мест и улучшить имидж на мировой арене.

В проекте новой столицы видят попытку усилить безопасность не жителей Египта, а чиновников и военных.

Главным идеологом НАС является президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси, организовавший военный переворот в стране в 2013 году. Граждане и СМИ критикуют решение о переносе столицы за то, что такой масштабный проект не обсуждают с населением. В этой идее видят попытку усилить безопасность не жителей Египта, а чиновников и военных: в НАС построят новые здания для правительства, тогда как улицы не будут похожи на узкие лабиринты Каира, в которых трудно поддерживать правопорядок.
Кроме того, проект окажется недоступен для большинства египтян, поскольку квартира в НАС с двумя спальнями обойдется в сумму от $62 тысяч. Столица скорее привлечет более богатые слои населения, поддержкой которых и заручился нынешний режим.

Что будет в новой столице

Планы Египта очень амбициозны. Здесь уже построили каркас самого высокого здания в Африке — Iconic Tower, высотой 385 метров. Проектом занимается китайская компания, по плану возведение закончится в 2022 году. В башне будут офисы, гостиницы и магазины.

Что будет в новой столице Египта
Визуализация самого высокого здания Африки Iconic Tower. Изображение: Perkins & Will

Что будет в новой столице Египта
Строительство делового центра новой столицы в марте 2021 года. Слева — строящаяся высотка Iconic Tower. Фото: Ahmed Hasan / AFP

В 2026-м в НАС также планируют начать строительство километрового небоскреба Oblisco Capitale, который опередит нынешнее самое высокое в мире здание Бурдж-Халифа в Дубае. По задумке авторов, египетской архитектурной студии IDIA, форма небоскреба будет повторять египетские обелиски. Его дизайн — тавтология: смесь египетского стиля и арт-деко, течения в дизайне и архитектуре начала ХХ века, которое вобрало в себя множество деталей из искусства Древнего Египта.

Что будет в новой столице Египта
Визуализация небоскреба Oblisco Capitale высотой 1 000 метров. Изображение: IDIA design

Новый город задуман как умный. По словам официальных лиц, автоматизированные центры управления будут контролировать инфраструктуру и безопасность, крыши покроют солнечными батареями, оплату сделают безналичной, а на одного жителя предусмотрено 15 квадратных метров зеленых насаждений. Парк длиной 35 километров и площадью как шесть Централ-парков в Нью-Йорке должен помочь обеспечить такой масштаб озеленения.
Все правительство страны переедет в новую столицу. Здание парламента с 50-метровым куполом уже готово.

Еще один мировой рекордсмен — офис Министерства обороны Египта, или Октагон. Это десять восьмиугольных зданий, построенных по принципу Пентагона в США, но в сумме больше его по площади.

Что будет в новой столице Египта
Здание парламента в новой административной столице Египта в марте 2021 года. Фото: Ahmed Hasan / AFP

Что будет в новой столице Египта
Офис Министерства обороны Египта, или Октагон. Фото: Khaled Desouki / AFP

Также в НАС уже возведены сакральные сооружения: самая большая по площади православная церковь в мире — коптский собор Рождества Христова и самая большая мечеть в Египте, способная вместить 17 тысяч человек, — Аль-Фаттах Аль-Алим.
В городе будет свой аэропорт и парк развлечений.

Что будет в новой столице Египта
Собор Рождества Христова, открытый в 2019 году, стал самой большой по площади православной церковью в мире. Фото: Pedro Costa Gomes / AFP

Что будет в новой столице Египта
Самая большая мечеть в Египте, Аль-Фаттах Аль-Алим, уже функционирует. Фото: Mohamed el-Shahed / AFP

Откуда у Египта деньги на этот проект

Предположительный бюджет строительства НАС — $58 миллиардов, хотя в некоторых источниках называют цифры до $300 миллиардов. В 2015 году шла речь о финансировании от ОАЭ, но почти сразу поддержка Эмиратов была отменена. Военные и правительство Египта взяли на себя расходы на первую фазу реализации проекта, $25 миллиардов: это внебюджетные инвестиции, иностранные займы и финансирование.

Около $3 миллиардов из этой суммы пошли на строительство правительственного квартала. Еще столько же — это заем от Китая, который финансировал возведение делового центра, в том числе Iconic Tower, китайской государственной строительной компанией. Китай заинтересован в рынке Египта, а также рассматривает страну как площадку для влияния на весь Средний Восток. Немецкие инвестиции привлекли для прокладывания новой железной дороги в регионе.

Мохаммед Абдалла, председатель Coldwell Bank Middle East, считает, что в настоящее время Египту уже не нужно полагаться на иностранных инвесторов, потому что выручка от продажи земли в новой столице покрывает финансирование проекта.

В целом критика строительства НАС выглядит более здравой, чем сам проект, который явно нацелен на улучшение жизни элиты страны, а не обычных людей, а также на укрепление режима Ас-Сиси. Но ничего удивительного в том, что именно Египет пытается построить самое большое в мире здание, нет — четыре с половиной тысячи лет назад ему это уже удалось.

источник: birdinflight.com
  • Сегодня, 10:12
  • DTV
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