В связи с газовым кризисом в Молдове увеличился спрос на дрова Газовый кризис беспокоит граждан Республики Молдова. Люди ищут решения, чтобы не замерзнуть в холодный период года. В последнее время значительно вырос спрос на дрова, но при этом увеличилась и цена на них. В лесных хозяйствах они продаются по цене около тысячи леев за кубометр, а у посредников - на несколько сотен леев дороже, сообщает tvrmoldova.md
Глобальный газовый кризис также является предметом горячих споров на улицах молдавских сел. Жители коммуны Трушены с интересом следят за переговорами, которые ведутся властями Кишинева с российским «Газпромом». Энергетический кризис, по словам людей, застал их врасплох: "Мы экономим, не знаю, как с этим справимся, у меня есть печь, но она не работает. Я не готов к такому повороту событий, дров нет".
"Мы пойдем в парламент, и будем сидеть там, депутатам газ не отключат. Там будет стабильно жарко", - говорят граждане.
Тем не менее сельчане отмечают, что в случае острой необходимости, будут отапливать жилища печками.
"Вот дрова, я сушила их все лето, чтобы они не промокли. Если газ отключат, мы перейдем на дрова".
"Мы купили дрова, их нужно только распилить. Мы хорошо подготовились к зиме. У нас есть газовая плита, но в случае чего мы можем затопить печь на дровах".
В такой ситуации спрос на дрова вырос. На предприятии Silvo-Cinegetica в Страшенах ежегодно производят почти 20 000 кубометров дров с 1 000 гектаров земли. Сейчас в наличии около 8 тысяч кубометров.
«За последние два месяца мы продали дров больше, чем за весь год. Многие звонят и делают предзаказ», - рассказал представитель компании.