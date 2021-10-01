Dnestr.TV

 
0

Жители Молдовы скупают дрова

Жители Молдовы скупают дрова

В связи с газовым кризисом в Молдове увеличился спрос на дрова
Газовый кризис беспокоит граждан Республики Молдова. Люди ищут решения, чтобы не замерзнуть в холодный период года.
В последнее время значительно вырос спрос на дрова, но при этом увеличилась и цена на них. В лесных хозяйствах они продаются по цене около тысячи леев за кубометр, а у посредников - на несколько сотен леев дороже, сообщает tvrmoldova.md

Глобальный газовый кризис также является предметом горячих споров на улицах молдавских сел. Жители коммуны Трушены с интересом следят за переговорами, которые ведутся властями Кишинева с российским «Газпромом». Энергетический кризис, по словам людей, застал их врасплох: "Мы экономим, не знаю, как с этим справимся, у меня есть печь, но она не работает. Я не готов к такому повороту событий, дров нет".

"Мы пойдем в парламент, и будем сидеть там, депутатам газ не отключат. Там будет стабильно жарко", - говорят граждане.

Тем не менее сельчане отмечают, что в случае острой необходимости, будут отапливать жилища печками.

"Вот дрова, я сушила их все лето, чтобы они не промокли. Если газ отключат, мы перейдем на дрова".

"Мы купили дрова, их нужно только распилить. Мы хорошо подготовились к зиме. У нас есть газовая плита, но в случае чего мы можем затопить печь на дровах".

В такой ситуации спрос на дрова вырос. На предприятии Silvo-Cinegetica в Страшенах ежегодно производят почти 20 000 кубометров дров с 1 000 гектаров земли. Сейчас в наличии около 8 тысяч кубометров.

«За последние два месяца мы продали дров больше, чем за весь год. Многие звонят и делают предзаказ», - рассказал представитель компании.
  • Сегодня, 10:53
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Доброе утро! Новые цены на топливо
  • Про нас иначе. Евгения Листовая: " в сельском хозяйств ...
  • Итоги первых восьми месяцев. В Приднестровье на одного ...
  • Про нас иначе. Виноделие на века
  • Где зарождается вино "Кисловъ"
  • No comment: День Вина на винодельне "Кисловъ"
  • Договор о сервисном обслуживании водомеров необязателен
  • Металлурги Украины обеспокоены вывозом металлолома в Пр ...
  • Автомобили с приднестровскими номерами не могут вернуть ...
  • В ЕП призвали приостановить безвизовый режим для украин ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Доброе утро! Новые цены на топливо
  • Про нас иначе. Евгения Листовая: " в сельском хозяйств ...
  • Итоги первых восьми месяцев. В Приднестровье на одного ...
  • Про нас иначе. Виноделие на века
  • Где зарождается вино "Кисловъ"
  • No comment: День Вина на винодельне "Кисловъ"
  • Договор о сервисном обслуживании водомеров необязателен
  • Металлурги Украины обеспокоены вывозом металлолома в Пр ...
  • Автомобили с приднестровскими номерами не могут вернуть ...
  • В ЕП призвали приостановить безвизовый режим для украин ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна