Транспортная блокада Приднестровья, организованная Молдовой, стала главной темой сегодняшней встречи политпредставителей Тирасполя и Кишинёва.
Согласовать участие приднестровских грузопассажирских перевозчиков в международном дорожном движении снова не удалось. Молдова игнорирует ранее достигнутые договоренности и выдвигает различные требования. Например, необходимость оплаты налоговых сборов в бюджет Молдовы, передает novostipmr.com.
«Фактически РМ целенаправленно саботирует возможность участия приднестровского грузопассажирского транспорта в международном дорожном движении, административно-запретительными рычагами создавая конкурентное преимущество для молдавских компаний», - говорится в пресс-релизе внешнеполитического ведомства.
Напомним, что в Протокольном решении от 24 апреля 2018 года, определившем порядок получения нейтральных номеров для частных приднестровских автовладельцев, есть пункт о том, что Тирасполь и Кишинев начнут работу по созданию сходного механизма и для грузопассажирского автотранспорта. Однако представители РМ до сих пор всячески затягивают обсуждение этого вопроса.
Ситуация в процессе молдо-приднестровского урегулирования обострилась после 1 сентября нынешнего года, когда Украина с подачи властей Молдовы ввела запрет на въезд для автомашин с приднестровскими номерами. Тирасполь предложил Кишинёву совместно обратиться к украинской стороне с просьбой снять запрет, но политический представитель РМ Владислав Кульминский эту инициативу отклоняет.
При этом в Кишинёве не готовы обсуждать и другие проблемы, например передвижение грузопассажирского автотранспорта из ПМР, который после 1 сентября оказался заблокированным. Приднестровье считает, что всем грузопассажирским перевозчикам нужно предоставить возможность получать нейтральные номера. Кишинёв в ответ предлагает селективный подход: дать некие послабления только для транспортных средств по определённым спискам. novostipmr.com