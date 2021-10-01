Согласно данным, опубликованным в издании The Lancet, в 2019 году количество курящих людей достигло 1,14 млрд человек. Всемирная организация здравоохранения называет это табачной эпидемией, которая убивает 8 млн человек ежегодно.
Аналитики Picodi.com решили обратить внимание на финансовый аспект курения. Мы узнали, как отличается стоимость сигарет в 104 странах мира, и посчитали, сколько денег тратят курильщики на сигареты ежегодно.
Среди стран, что попали в рейтинг, самую высокую цену платят курильщики в Австралии. Там пачка с 20-ю сигаретами стоит 25,63 $. Такая цена является результатом осознанной политики австралийских властей, направленной на уменьшение количества курящих людей. Акциз в этой стране с 2013 по 2020 года увеличивался на 12,5% ежегодно.
К группе стран с самыми дорогими сигаретами также относятся Новая Зеландия (24,75 $ за пачку), Ирландия (16,49 $) и Великобритания (15,66 $).
Россия в этом рейтинге занимает 23 позицию со средней стоимостью сигарет 2,40 $ за пачку. В США за пачку сигарет придётся отдать 8 $ (84 место), а в Германии — 8,25 $ (86 место). В Армении, Узбекистане и Грузии стоимость ниже: 1,56 $ (6 место), 1,69 $ (8 место), 2,25 $ (20 место) соответственно. Азербайджан расположился на 31 позиции со стоимостью 2,94 $ за пачку.
Цена сигарет в Молдове равна 2 $ за пачку — 11 место рейтинга, а в Румынии — 4,89 $ (61 место).
На другом конце рейтинга оказались Нигерия (0,97 $ за пачку) и Казахстан (1,18 $). Также дёшево сигареты можно купить в Беларуси (1,60 $) и Турции (2,11 $).
Деньги на ветер По данным учёных, ежегодное количество выкуренных сигарет достигает 7,41 трлн (7 410 000 000 000) штук, что составляет 18 сигарет в день на каждого курильщика.
Сколько денег ежегодно тратят курильщики и какой процент от дохода «съедает» эта вредная привычка? Количество потребляемого табака варьируется от страны к стране, но для проведения исследования мы предположили, что среднестатистический курильщик покупает 365 пачек сигарет в год.
В России, выкуривая 1 пачку в день, в течение года можно потратить 876 $. Это равноценно 12% годового среднестатистического дохода после уплаты налогов в стране. Подобные затраты ждут курящих жителей Армении, Беларуси и Италии (по 12%). В Узбекистане и Грузии годовой расход на сигареты не превышает тысячи долларов: 616 $ (21% годового дохода) и 822 $ (21% г.д.). Курящие жители Азербайджана тратят на сигареты 30% от среднестатистического годового дохода (1 074 $). В Молдове можно потратить на сигареты 730 $ в течение года, что равноценно 15% от годового дохода, а в Румынии — 1 783 $ (22%).
Большой процент от дохода «съедает» курение на Ямайке (38%), в Доминикане (41%) и в Уганде (44%).
Методология и источники данных Цены сигарет взяты с сайта numbeo.com, где собираются тысячами пользователей со всего мира. Для конвертации валют мы использовали средний курс Google Finance за сентябрь 2021 г. Статистические данные о количестве активных курильщиков и количестве потребляемых сигарет взяты из всемирного исследования издания The Lancet. Picodi.com