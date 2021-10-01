По данным Национального агентства занятости населения, в Республике Молдова более 11,4 тыс. вакансий, передает Noi.md. Большинство из них приходится на Кишинев - около 5400 вакансий, за ними следуют Бельцы с 1209 местами и Унгены с 339 доступными предложениями.
Для лиц с высшим и профильным образованием доступно 1814 вакансий, что составляет около 16% от общего числа. Большинство предложений - для медицинских работников, доступно около 389 мест. Также востребованы инспекторы и сотрудники правоохранительных органов (242 должности), 70 участковых, 69 следователей.
Для лиц со средним профессиональным образованием и для неквалифицированных рабочих Национальное агентство занятости предлагает 9552 рабочих места, что составляет более 84% от общего числа. Больше всего свободных мест в текстильной и швейной промышленности (более 2000 мест), затем следуют транспорт и телекоммуникации (1258 предложений). Также требуются операторы, аппаратчики, наладчики технических установок - около 1118 вакансий.