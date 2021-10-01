Dnestr.TV

 
0

В Молдове свободны более 11,4 тыс. вакансий

В Молдове свободны более 11,4 тыс. вакансий
По данным Национального агентства занятости населения, в Республике Молдова более 11,4 тыс. вакансий, передает Noi.md.
Большинство из них приходится на Кишинев - около 5400 вакансий, за ними следуют Бельцы с 1209 местами и Унгены с 339 доступными предложениями.

Для лиц с высшим и профильным образованием доступно 1814 вакансий, что составляет около 16% от общего числа. Большинство предложений - для медицинских работников, доступно около 389 мест. Также востребованы инспекторы и сотрудники правоохранительных органов (242 должности), 70 участковых, 69 следователей.

Для лиц со средним профессиональным образованием и для неквалифицированных рабочих Национальное агентство занятости предлагает 9552 рабочих места, что составляет более 84% от общего числа. Больше всего свободных мест в текстильной и швейной промышленности (более 2000 мест), затем следуют транспорт и телекоммуникации (1258 предложений). Также требуются операторы, аппаратчики, наладчики технических установок - около 1118 вакансий.
  • Сегодня, 09:03
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Доброе утро! Новые цены на топливо
  • Про нас иначе. Евгения Листовая: " в сельском хозяйств ...
  • Итоги первых восьми месяцев. В Приднестровье на одного ...
  • Про нас иначе. Виноделие на века
  • Где зарождается вино "Кисловъ"
  • No comment: День Вина на винодельне "Кисловъ"
  • Договор о сервисном обслуживании водомеров необязателен
  • Металлурги Украины обеспокоены вывозом металлолома в Пр ...
  • Автомобили с приднестровскими номерами не могут вернуть ...
  • В ЕП призвали приостановить безвизовый режим для украин ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Доброе утро! Новые цены на топливо
  • Про нас иначе. Евгения Листовая: " в сельском хозяйств ...
  • Итоги первых восьми месяцев. В Приднестровье на одного ...
  • Про нас иначе. Виноделие на века
  • Где зарождается вино "Кисловъ"
  • No comment: День Вина на винодельне "Кисловъ"
  • Договор о сервисном обслуживании водомеров необязателен
  • Металлурги Украины обеспокоены вывозом металлолома в Пр ...
  • Автомобили с приднестровскими номерами не могут вернуть ...
  • В ЕП призвали приостановить безвизовый режим для украин ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна