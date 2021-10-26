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Китай показал медали зимней Олимпиады - 2022

Китай показал медали зимней Олимпиады - 2022

Организационный комитет зимних Олимпийских игр 2022 года показал, как будут выглядеть медали предстоящей Олимпиады.

Награды носят название «Тонг Синь», сообщает kp.ru На их обороте вытеснены кольца с 24 точками, что символизирует бескрайнее звездное небо и гармонию между человеком и природой. На лицевой стороне медалей будет выгравирован логотип пяти олимпийских колец, вокруг которого будет размещать название игр на английском языке. Также на медалях будет эмблема зимних ОИ-2022 и полное название еще и на китайском языке Фото будущих наград размещены в Twitter оргкомитета.

Медали Олимпийских игр в Токио были изготовлены из переработанных смартфонов, гаджетов и бытовой техники. Таким образом организаторы Олимпиады хотели привлечь внимание к проблемам с экологией.

Китай показал медали зимней Олимпиады - 2022

Напомним, что Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля, а Паралимпиада - с 4 по 13 марта.

  • Сегодня, 09:29
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