В следующем году стартует проект «Мое дело», который связан с созданием механизма грантовой поддержки предпринимателей. Лимиты на эти цели кабинет министров закладывает в проект бюджета на 2022 год.
Проект будет реализовываться в двух направлениях: - выделение грантов начинающим предпринимателям на общую сумму 882,9 тысяч рублей; - финансирование расходов по субсидированию части процентных ставок по льготным кредитам со стороны государства. Сумма субсидирования на весь срок действия льготного кредита составит 220 тысяч рублей.
В Минэкономразвития пояснили, что первая сумма – грантовая. Она является своего рода залоговой суммой, которая позволит участвовать банку, то есть выдавать заем с положительным решением, и обременение этого займа будет компенсироваться субсидированием процентной ставки, сообщаетnewspmr.com
Начинающий предприниматель сможет вложить полученные средства в приобретение, реконструкцию и строительство зданий, техники, оборудования, а также приобретение транспорта. В программу включены такие сферы деятельности как производство и внутренний туризм.
Размер кредита не может превышать для индивидуальных предпринимателей суммы эквивалентной 5 тыс. долларов, а для юридических лиц – 10 тыс. долларов. Срок погашения льготного займа соответственно – 3 года и 5 лет.
При этом начинающим бизнесменам предлагается предоставить 30% грантовых средств от предполагаемого тела кредита на цели погашения первоначальной задолженности по полученному льготному займу, но не более суммы эквивалентной 1,5 тыс. долларов для индивидуальных предпринимателей и 3 тыс. долларов для юридических лиц.
Одним из обязательных условий является участие потенциального получателя государственной поддержки собственными средствами. При этом начинающий бизнесмен может получить поддержку от государства лишь один раз.
По предварительным подсчетам, в 2022 году получателями станут порядка 24 начинающих предпринимателей с наиболее перспективными бизнес-проектами, при этом соотношение ИП и юрлиц будет один к одному.
В активную фазу проект войдет во втором квартале 2022 года. Общая сумма финансирования проекта «Мое дело» составит 1,1 млн рублей. Именно такой лимит заложен в рамках Фонда развития предпринимательства. источник: newspmr.com