Звезду отправят в музей Территория террора Фото: tvc.ru
Во Львове демонтируют советскую звезду с серпом и молотом, которая была установлена на Марсовом поле, входящем в состав музея-заповедника Лычаковское кладбище. Об этом сообщает Радио Свобода. "Второй день мы производим демонтажные работы. Подняли домкратом звезду, тяжелая работа, потому что старый бетон, крепкий, но она не была ничем иным прикреплена. Заберем бетон – и все",- рассказал журналистам работник Владимир Семин.
Бронзовая советская звезда была сделана в 70-е годы. Она весит около 1,5 тонны. Ее размеры - 3,6 на 3,6 метра.
"Мы демонтировали советскую звезду, а управление архитектуры должно разработать проект упорядочения комплекса", - сообщил директор музея-заповедника Лычаковское кладбище Михаил Нагай.
Стоимость демонтажа составляет около 400 тысяч гривен.Советский символ доставят в музей Территория террора, пишет korrespondent.net
Накануне стало известно, что в Полтавской области ночью снесли памятник Чапаеву. Памятник Чапаеву должны были давно демонтировать, однако в 2015 году он был переименован в памятник Чапаевской дивизии и остался стоять.
До этого в сентябре в Киеве снесли памятник, установленный в честь дружбы с Москвой. Он был установлен в августе 2001 года.