"Газпром" предлагал Кишиневу отказаться от соглашения о свободной торговле с Евросоюзом в обмен на более выгодную газовую сделку. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники. По информации СМИ, российская компания призывала Молдавию отсрочить выполнение реформ энергетического рынка, которая привела бы к усилению конкуренции. Кроме того, речь шла о внесении поправок в соглашение о беспошлинной торговле с ЕС и присоединении к Таможенному союзу ЕАЭС. Взамен "Газпром" был готов поставлять газ по более низкой цене, сообщает ria.ru
Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Через несколько дней "Молдовагаз" сообщил, что потребление энергоресурса в стране временно превышает поставки и может привести к проблемам. Парламент страны 22 октября ввел режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы получить возможность в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа и поддерживать давление в газопроводе. Позже Кишинев закупил по миллиону кубометров газа у польской компании PGNiG и нидерландской Vitol. Молдавия приобретала голубое топливо у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, 30 сентября его срок истек. Стороны не смогли договориться о новых условиях и дважды продлевали соглашение на месяц. При этом цена на топливо выросла до 790 долларов за тысячу кубометров. Российская госкорпорация готова продолжать поставки газа только при условии погашения долга примерно в 700 миллионов долларов. В противном случае с 1 декабря сотрудничество могут приостановить.
Тем временем, Молдова получила газ от Украины. Кроме Украины газ в долг Молдове предоставила Румыния. Объемы поставок не называются, но его хватит до конца месяца. Молдова получила от Украины и Румынии газ в долг для поддержания давления в газотранспортной сети. Об этом сообщила в среду, 27 октября, пресс-служба Молдоватрансгаза.
"Украина предоставила в долг природный газ для балансировки нашей газотранспортной системы, и Республика Молдова сможет использовать предоставленные ресурсы до 31 октября 2021 года. Румыния также предоставила свою поддержку, оказав существенную помощь в обслуживании системы передачи природного газа нашей страны. Этот долг будет возвращен, когда в Республике Молдова будет необходимое количество газа для обеспечения непрерывной передачи и объемы для внутреннего потребления", - говорится в сообщении.
При этом в компании не указывают объемы поступившего газа.Ранее глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус сообщил, что Молдова попросила Украину предоставить в качестве помощи 15 млн кубометров газа, пишет korrespondent.net
При этом СМИ писали о соглашении на 700 млн кубометров. Но в Кишиневе эту информацию отрицают.
Тем временем, Молдова начала покупать газ у Польши и Нидерландов - пока по миллиону кубометров.