Госсекретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон заявил, что родственники белорусского диктатора Александра Лукашенко причастны к торговле людьми. При этом представитель МИД Франции отказался называть имена лиц причастных к торговле людьми. Родственники Александра Лукашенко целенаправленно организуют поездки мигрантов к границам Беларуси со странами ЕС, заявили в МИД Франции, об этом сообщает DW. Клеман Бон заявил, что родственники Лукашенко умышленно организовывают переправку мигрантов через Беларусь к границам ЕС. Чиновник уверен, что Лукашенко хочет заманить Евросоюз в ловушку, утверждая, что Европа нарушает собственные принципы. Представитель МИД Франции призвал действовать "решительно и гуманно" в ситуации на польско-белорусской границе. По его словам, цель белорусской стороны - ослабить и разобщить ЕС. При этом конкретных имен он не назвал.
Напомним, Литва и Латвия, а также Польша и Эстония обвиняют власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Поток нелегалов "спланирован и систематически организован режимом Александра Лукашенко", говорилось в совместном заявлении премьер-министров этих стран, обнародованном 23 августа.
В этом же документе Вильнюс, Рига, Варшава и Таллин призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства через поощрение иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза. На границе Польши и Беларуси уже погибли несколько мигрантов.
Европейский Союз готовит пятый пакет санкций относительно режима Лукашенко. Брюссель назвал одной из причин такого решения использование официальным Минском мигрантов как инструмента против ЕС.
29 сентября Литва начала строительство 508-километрового физического заграждения на границе с Беларусью, чтобы прекратить проникновение нелегальных мигрантов с территории соседней страны. источник: unian.net