В Приднестровье прибыла делегация МЕДСИ. Это российская сеть, которая объединяет 13 лечебно-профилактических учреждений Москвы и области, семь клиник в регионах России, 76 медпунктов в различных городах и три клинико-диагностических центра. Кроме того, в структуре МЕДСИ своя служба скорой медицинской помощи, две специализированные детские клиники, две больницы, три санатория и другие объекты. В организации задействовано более двух тысяч врачей, в штате десятки докторов наук и сотни кандидатов медицинских наук, рассказала сегодня Президенту ПМР Вадиму Красносельскому Анастасия Мочалова – заведующая отделением противоопухолевой лекарственной терапии в одной из московских клиник. Встреча с Главой приднестровского государства прошла в Администрации Президента ПМР, сообщает president.gospmr.org.
Еще один собеседник Вадима Красносельского – московский врач-онколог Виталий Огородников – выпускник Приднестровского государственного университета им. Шевченко, практикующий на сегодняшний день в медучреждениях сети МЕДСИ.
Принимающую сторону на встрече представила также вице-спикер приднестровского парламента Галина Антюфеева и главный онколог ПМР Алина Андреева. Цель визита российских специалистов в республику – поделиться с приднестровскими коллегами опытом и наработками в борьбе с онкологическими заболеваниями. Вадим Красносельский отметил актуальность этого вопроса. «Пандемия коронавируса рано или поздно отступит, чего, к сожалению, не скажешь об онкологических заболеваниях. Ежегодно фиксируется рост количества больных онкологией. Опыт зарубежных специалистов, в частности российских, ценен для нас. Причем важны как наработки в части непосредственно лечения этой болезни, так и в отношении организации процесса», – отметил Президент ПМР. Вадим Красносельский рассказал, что в Приднестровье действует госпрограмма «Онкология: совершенствование онкологической помощи населению ПМР». Объем финансирования на пять лет – 2021-2026гг. – 200,8 миллиона рублей.
Анастасия Мочалова рассказала о применяемой МЕДСИ модели оказания онкологической помощи, отметив, что ее эффективность подтверждена на практике. Результат – сохранение жизни пациентам с даже запущенными формами болезни. Виталий Огородников в свою очередь отметил, что благодаря новым подходам диагноз «онкология» перестал быть приговором: меняется лишь режим и образ жизни граждан с диагностированной онкологией. Собеседники подчеркнули, что создаваемая в Приднестровье мединфраструктура способствует организации процесса лечения на новом уровне. Отмечено также, что российская практика будет внедрена в республике уже в ближайшее время. Нынешний визит в Приднестровье – хоть и первый для Анастасии Мочаловой, но не ознакомительный: россияне нацелены на активную практическую работу. Взаимодействие с приднестровскими врачами налажено.
Участники встречи обсудили рабочие аспекты, обозначили приоритеты, наметили направления дальнейшего сотрудничества. Вадим Красносельский выразил российским медикам благодарность за содействие в решении вопросов, связанных с организацией эффективного процесса лечения граждан с онкологическими заболеваниями, и за внимание, оказанное конкретным людям, нуждающимся в медицинской помощи. Президент ПМР вручил Анастасии Мочаловой орден Дружбы.