Чрезвычайное положение в области здравоохранения в Молдове продлено до 30 ноября. Решение было принято Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья (CNESP) 26 октября и опубликовано двумя днями позже. В связи с этим, начиная с 8 ноября, запрещено проводить какие-либо частные мероприятия, включая свадьбы, крестины, поминки, праздничные застолья.
«До 30 ноября 2021 года включительно на всей территории Республики Молдова продлевается чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения, учрежденное Постановлением Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья № 61 от 9 сентября 2021 года, с возможностью пересмотра соответствующего срока в зависимости от развития эпидемиологической ситуации на национальном уровне», - говорится в документе, передает Noi.md.
В этом контексте органы здравоохранения объявили, что с 8 ноября «организация и проведение частных мероприятий (свадьбы, крестины, поминальные обеды, праздничные застолья) будут прекращены».
До 8 ноября организация частных мероприятий (свадьбы, крестины, поминальные трапезы, праздничные застолья) разрешена с участием до 50 человек внутри помещений или до 100 человек на открытом воздухе, с обеспечением в обслуживаемых помещениях площади не менее 2 кв. метров на каждого посетителя/ клиента и обязательным предъявлением COVID- сертификата. noi.md