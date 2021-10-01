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В Молдове свадьбы и крестины снова запрещены. Когда решение вступит в силу?

В Молдове свадьбы и крестины снова запрещены. Когда решение вступит в силу?

Чрезвычайное положение в области здравоохранения в Молдове продлено до 30 ноября. Решение было принято Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья (CNESP) 26 октября и опубликовано двумя днями позже. В связи с этим, начиная с 8 ноября, запрещено проводить какие-либо частные мероприятия, включая свадьбы, крестины, поминки, праздничные застолья.

«До 30 ноября 2021 года включительно на всей территории Республики Молдова продлевается чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения, учрежденное Постановлением Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья № 61 от 9 сентября 2021 года, с возможностью пересмотра соответствующего срока в зависимости от развития эпидемиологической ситуации на национальном уровне», - говорится в документе, передает Noi.md.

В этом контексте органы здравоохранения объявили, что с 8 ноября «организация и проведение частных мероприятий (свадьбы, крестины, поминальные обеды, праздничные застолья) будут прекращены».

До 8 ноября организация частных мероприятий (свадьбы, крестины, поминальные трапезы, праздничные застолья) разрешена с участием до 50 человек внутри помещений или до 100 человек на открытом воздухе, с обеспечением в обслуживаемых помещениях площади не менее 2 кв. метров на каждого посетителя/ клиента и обязательным предъявлением COVID- сертификата.
noi.md
  • Сегодня, 12:53
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