Ученые из Швейцарии заявили о парадоксальной пользе зеленого чая для продления жизни. Учёные из Федерального института технологий в Цюрихе провели исследования и установили, что зелёный чай проходит более сложный процесс, который оказывает влияние на организм человека, чем считалось ранее.
Специалисты неоднократно говорили о пользе данного напитка. Он содержит катехины, замедляющие процесс старения. Ранее считалось, что данные вещества являются антиоксидантами, и предотвращают окислительные процессы в организме. Однако теперь установлено, что вещества в зелёном чае могут наоборот, не подавлять окислительный процесс, а инициировать его, пишет dailynews.ru
Однако, при краткосрочном всплеске окислительного процесса, организм приспосабливается к нему. Таким образом усилятся защитные возможности клеток организма, а катехины в составе зелёного чая могут улучшать самочувствие. Кроме того, зелёный чай имеет отличительную особенность – в нём не разрушаются полезные вещества, в отличии от чёрного чая при ферментации.
Как выбрать, заварить и пить чай
Лучше выбирать чаи известных производителей, поскольку в некачественном продукте могут быть примеси — от трухи и трав до вредных веществ. Особенно это касается ароматизированных чаев, в случае с которыми нужно внимательно проверять состав и следить, чтобы все компоненты были натуральными.
Самый полезный чай — листовой. Он стоит дешевле пакетированного, а по качеству намного превосходит его. Определить хороший чай можно по оттенку — цвет листа должен быть равномерным, при этом он может варьироваться от серебристого до темно-зеленого.
Также можно покупать чай в пакетиках, в виде молотой заварки или пищевых добавок (в капсулах или жидких).
Кипяток вреден для катехинов, поэтому минимальная температура заваривания чая составляет 61-70 градусов, максимальная — 90. Лучше всего использовать мягкую родниковую воду или замороженный кипяток. Слишком долгое заваривание снижает полезные свойства напитка и портит вкус. Перед заваркой нужно обдать чай кипятком и слить воду, чтобы очистить чайные листы, раскрыть запах и вкус и активировать полезные вещества.
Зеленый чай многие советуют пить с лимоном и без молока — в таком сочетании витамин С помогает организму усваивать катехины. Но диетологи считают, что это спорная рекомендация, поскольку витамин С разрушается при температуре 40 градусов.
Небольшие порции качественного чая можно заваривать до трех раз, пока напиток сохраняет вкус. Если несколько раз доливать кипяток в большой чайник, чай утратит полезные свойства. Хранить заварку лучше в керамической или стеклянной герметичной банке [26].
Зеленый чай не нужно пить слишком горячим или натощак, иначе он начнет раздражать слизистую желудка. А еще не стоит запивать им лекарства, поскольку напиток замедлит усвоение препарата. Во всём нужно знать меру.
Зеленый чай содержит большое количество калия, наличие которого в организме помогает выводить жидкость, и совсем мизерное количество натрия, который удерживает воду в тканях. Но стоит помнить, что вместе с мочей мы выделяем также важные микроэлементы — например магний, кальций, железо. Восстановить электролитный баланс при злоупотреблении даже мягкими мочегонными средствами в дальнейшем очень непросто: организм расстается с ними намного быстрее, чем заново их усваивает. Поэтому нужно знать меру. Здоровому человеку не стоит употреблять более трех чашек напитка в день.
Как зеленый чай действует на давление?
Зеленый чай богат теином. Это алкалоид, который иначе называют чайным кофеином. Он оказывает тонизирующее и возбуждающее действие, а также повышает артериальное давление. И логика подсказывает, что людям, страдающим артериальной гипертонией и вегетативными расстройствами, нужно быть крайне осторожными в употреблении зеленого чая. С другой стороны, зеленый чай содержит еще одно вещество, относящееся к группе флавоноидов, — катехин. Он обладает сосудорасширяющим эффектом, что позволяет снизить артериальное давление. Гипотензивное действие усиливается также мочегонным свойством чая, который выводит из организма излишки жидкости. Таким образом, употребление зеленого чая изначально приводит к кратковременному повышению, а затем к снижению артериального давления. Нужно помнить, что все люди разные. У каждого из нас своя чувствительность к тем или иным компонентам. Поэтому употребляйте зеленый чай умеренно. При склонности к гипертонии — не более одной-двух чашек в первой половине дня. И следите за своим самочувствием.
Кому стоит быть аккуратным с этим напитком?
Как и любой продукт, имеющий свои достоинства, зеленый чай может оказать и отрицательное влияние на организм. Следует воздержаться от употребления зеленого чая людям, обладающим повышенной чувствительностью к кофеину, а также тем, кто склонен к бессоннице. Также не рекомендуется пить зеленый чай пациентам с язвенной болезнью, эрозийными изменениями желудочно-кишечного тракта, гастритом, заболеваниями выделительной системы, особенно в период обострения, железодефицитных состояниях (танины препятствуют нормальному усвоению железа из продуктов питания), а также при подагре и глаукоме. Стоит ограничить употребление зеленого чая (не более одной-двух чашек в день) беременным и кормящим женщинам. Что касается детей, то, поскольку зеленый чай содержит кофеин, стоит ограничить употребление чая до одной, максимум двух чашек в день. А детям с дефицитом внимания и склонностью к перепадам настроения стоит вообще исключить зеленый чай из рациона.