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Приднестровский эксперт: "Власти Молдовы внедряют весьма хитроумный план"

Приднестровский эксперт: "Власти Молдовы внедряют весьма хитроумный план"

Директор Института социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь) Игорь Шорников считает, что в молдавском правительстве находятся люди вполне компетентные, способные вести диалог в «Газпромом», которые при этом «исполняют весьма хитроумный план». Как передает «ИНФОТАГ», такое мнение он высказал в ходе дискуссионного клуба «100 дней после триумфа правых в Молдове: кризис завершен, да здравствует кризис?».

Он уверен, что «люди, которые сегодня находятся у власти в Молдове, имеют определенную программу действий, спущенную Вашингтоном и Брюсселем, которые и наделили команду Санду полнотой власти».

«Я убежден, что эти люди осознанно ведут к переделу энергетических потоков в нашем регионе: газ должен поступать не с Востока – через Приднестровье, а с Запада. Приднестровье должно покупать газ в Молдове и, вероятно, по завышенной цене, оплачивая услуги, в том числе молдавских фирм-посредников вроде «Энергокома». В итоге этой операции Молдова получает целый спектр стратегических выгод», - полагает эксперт.

По его словам, «во-первых, Тирасполь лишается возможности перекрыть газовый вентиль в случае молдавской военной операции против Приднестровья, как это было, например, в июне 1992 г., а во-вторых, Приднестровье лишается значительной части своих валютных доходов от поставок электричества в Молдову с Кучурганской ГРЭС, поскольку производство электроэнергии становится низкорентабельным, и покупать ее можно и в других странах».

«Кишинев накопил достаточно широкий арсенал средств давления на Тирасполь: совместные молдо-украинские таможенно-пограничные посты на приднестровской границе дают возможность Молдове полностью контролировать импортно-экспортные операции Приднестровья и перемещение людей. Энергетика может стать недостающей частью пазла, чтобы представить Тирасполю проект урегулирования, от которого он уже не сможет отказаться. И это дело, скорее всего, уже 2022 г.», - отметил Шорников.

При этом, он подчеркнул, что «решение приднестровского вопроса для Кишинева - не самоцель и может быть формальным».

«Молдове важно, чтобы оно дало основания считать конфликт окончательно урегулированным, чтобы у российских миротворцев не осталось правовых оснований для продолжения миссии на Днестре», – сказал эксперт.

источник: infotag.md
  • Сегодня, 14:39
  • DTV
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