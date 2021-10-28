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0 С 30 октября 2021 года по 26 декабря 2021 года открыта любительская и спортивная охота на дикого кабана в общедоступных охотничьих угодьях ПМР
С 30 октября 2021 года по 26 декабря 2021 года открыта любительская и спортивная охота на дикого кабана в общедоступных охотничьих угодьях ПМР. Государственная служба экологического контроля и охраны окружающей среды ПМР согласовало приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 27 октября 2021 года № 377 «О сроках и порядке проведения любительской и спортивной охоты на диких копытных животных (дикого кабана) в общедоступных охотничьих угодьях Приднестровской Молдавской Республики в сезон 2021-2022 годов». В следующих лесничествах: Каменское лесничество (урочище – «Каменка», «Хрустовая», «Константины»); Рашковское лесничество (урочище – «Отвесная гора», «Валя-Адынка»); Плотянское лесничество (урочище – «Плоть», «Белочи, Приднестровье», «Ержово», «Вадул-Туркулуй»); Григориопольское лесничество (урочище – «Придорожное», «Тея», «Спея», «Малаешты»); Воронковское лесничество (урочище – «Попенки», «Буськи», «Выхватенцы»); Дубоссарское лесничество (урочище – «Койково», «Голока», «Роги»); Кармановское лесничество (урочище – «Глиное», «Колосово», «Шипка», «Карманово»); Кицканское лесничество (урочище – «Кицканы», «Градище», «Незавертайловка». Установить единые дни любительской и спортивной охоты – суббота и воскресенье. Охоту производить: а) при наличии разрешения на добычу охотничьих ресурсов (дикого кабана), выданного в установленном действующим законодательством МСХиПР ПМР и согласованного в обязательном порядке ГСЭКиООС ПМР; б) при обязательном присутствии сотрудников ГСЭКиООС ПМР и работника ГУП «Приднестровье-лес»; в) при наличии листа инструктажа; г) загонов с выставлением номеров, при использовании собак охотничьих пород, на собак должны быть документы, предусмотренные законом ПМР; д) в целя предупреждения спорных ситуаций, а также ухода подранков в закрепленные за охотпользователями охотничьи угодья, охоту производить не ближе 300 метров от закрепленных участков; Запрещается проводить отстрел самок – вожаков стада. Разрешается при проведении охоты отстрел нежелательных видов: волков, лисиц, шакалов, енотовидных собак, бродячих кошек и собак, серых ворон. gseco.gospmr.org
Вчера, 18:38
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