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С 30 октября 2021 года по 26 декабря 2021 года открыта любительская и спортивная охота на дикого кабана в общедоступных охотничьих угодьях ПМР

С 30 октября 2021 года по 26 декабря 2021 года открыта любительская и спортивная охота на дикого кабана в общедоступных охотничьих угодьях ПМР

С 30 октября 2021 года по 26 декабря 2021 года открыта любительская и спортивная охота на дикого кабана в общедоступных охотничьих угодьях ПМР.

Государственная служба экологического контроля и охраны окружающей среды ПМР согласовало приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР от 27 октября 2021 года № 377 «О сроках и порядке проведения любительской и спортивной охоты на диких копытных животных (дикого кабана) в общедоступных охотничьих угодьях Приднестровской Молдавской Республики в сезон 2021-2022 годов».

В следующих лесничествах:

Каменское лесничество (урочище – «Каменка», «Хрустовая», «Константины»);

Рашковское лесничество (урочище – «Отвесная гора», «Валя-Адынка»);

Плотянское лесничество (урочище – «Плоть», «Белочи, Приднестровье», «Ержово», «Вадул-Туркулуй»);

Григориопольское лесничество (урочище – «Придорожное», «Тея», «Спея», «Малаешты»);

Воронковское лесничество (урочище – «Попенки», «Буськи», «Выхватенцы»);

Дубоссарское лесничество (урочище – «Койково», «Голока», «Роги»);

Кармановское лесничество (урочище – «Глиное», «Колосово», «Шипка», «Карманово»);

Кицканское лесничество (урочище – «Кицканы», «Градище», «Незавертайловка».

Установить единые дни любительской и спортивной охоты – суббота и воскресенье.

Охоту производить:

а) при наличии разрешения на добычу охотничьих ресурсов (дикого кабана), выданного в установленном действующим законодательством МСХиПР ПМР и согласованного в обязательном порядке ГСЭКиООС ПМР;

б) при обязательном присутствии сотрудников ГСЭКиООС ПМР и работника ГУП «Приднестровье-лес»;

в) при наличии листа инструктажа;

г) загонов с выставлением номеров, при использовании собак охотничьих пород, на собак должны быть документы, предусмотренные законом ПМР;

д) в целя предупреждения спорных ситуаций, а также ухода подранков в закрепленные за охотпользователями охотничьи угодья, охоту производить не ближе 300 метров от закрепленных участков;

Запрещается проводить отстрел самок – вожаков стада.

Разрешается при проведении охоты отстрел нежелательных видов: волков, лисиц, шакалов, енотовидных собак, бродячих кошек и собак, серых ворон.
gseco.gospmr.org
  • Вчера, 18:38
  • DTV
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