Молдова и "Газпром" заключили договор о поставке газа сроком на пять лет, была одобрена формула цены, предложенная молдавской стороной, сообщили "Интерфаксу" в правительстве Молдавии.
"В Санкт-Петербурге завершились переговоры между молдавской делегацией и "Газпромом". Стороны достигли основной договоренности по формуле цены, аудиту долга, образовавшегося в компании "Молдовагаз", и необходимости дальнейших переговоров для установления графика платежей", - сообщил представитель правительства, близко знакомый с ходом переговоров, передает interfax.ru.
По его словам, "предыдущий контракт между "Газпромом" и "Молдовагаз" будет продлен на пять лет по формуле цены, предложенной молдавской стороной". Это означает, что цена будет формироваться ежеквартально, с учетом цен на нефть и газ за последние девять месяцев. Однако детали контракта не уточняются.
В ближайшее время официальное сообщение о подписании контракта будет обнародовано на сайте "Газпрома", "Молдовагаз" и правительства Молдовы.
Поставки газа по новому контракту начнутся с 1 ноября 2021 года. Предыдущий контракт истек 30 сентября. В октябре Молдавия получила газ по краткосрочному контракту на один месяц по цене $790 за тысячу кубометров.
Источник: цена на российский газ для Молдавии может вырасти до $500-600 за 1 тыс. куб. м
По данным собеседника, новый контракт с "Газпромом" предусматривает выплату республикой исторического долга за поставки газа в прошлые годы Цена на российский газ для Молдавии по новому контракту с компанией "Газпром" может вырасти до $500-600 за 1 тыс. куб. м. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к переговорам, передает ТАСС.
"С 2021 года цена на газ в теплое время года рассчитывается на основе рыночной стоимости, когда спрос на голубое топливо падает вместе со стоимостью газа, и в зимний период привязывается к ситуации на рынке дизельного топлива и мазута, что позволяло республике существенно экономить, - сказал он. - Однако если раньше льготы применялись ко всем объемам газа, то, согласно новым условиям, в первом и четвертом квартале года республика будет покупать 70% объемов с привязкой к ценам на нефть, а остальное - по рыночной стоимости; во втором и третьем кварталах - 30% с привязкой к ценам на нефть, а остальное - по рыночным ценам". По словам собеседника агентства, "с учетом ситуации на рынке изменения могут привести к двукратному увеличению цены по сравнению со старой формулой, до $500-600 за 1 тыс. куб. м".
Новый контракт Молдавии с "Газпромом" предусматривает выплату республикой исторического долга за поставки газа в прошлые годы, сообщил источник.
"Молдавия по новому контракту с "Газпромом", который заключен на пять лет, обязалась выплатить исторический долг за поставки голубого топлива в прошлые годы. Долг с учетом пени составил $700 млн, и молдавская сторона настаивала на его аудите", - сказал он.
Как ранее сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, в настоящее время тело долга составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности составляет $709 млн.
29 октября стало известно, что "Газпром" и Молдавия согласовали условия контракта на поставки газа, а также схему погашения задолженности страны. Согласно договоренностям сторон, соглашение между "Газпромом" и "Молдовагазом" продлено на пять лет. Как указали в ведомстве, поставки голубого топлива по новому контракту начнутся 1 ноября.
Ранее - на время переговоров - "Газпром" продлил договор на октябрь и начал поставлять в республику газ по рыночной цене, составляющей порядка $790 за 1 тыс. куб. м. Российская компания тогда сообщила, что продлить контракт на ноябрь согласна в том случае, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь 2021 года. В противном случае транспортировка газа в республику с 1 декабря могла быть остановлена.
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