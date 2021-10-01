Основные параметры бюджета Единого государственного фонда социального страхования на 2022 год представила заместитель директора ЕГФСС по финансам Анна Кротова. В своем докладе она остановилась как на данных прошлого года, так и на перспективных показателях.
Доходы бюджета Фонда на будущий год прогнозируются в сумме 2 млрд рублей, тогда как расходы на своевременное финансирование выплаты пенсий, пособий и компенсаций, а также мероприятий по социальной защите и социальному обслуживанию населения республики распланированы в сумме 2,2 млрд рублей. Основным источником доходов организации являются налоговые доходы, составляющие 86,5% от общей суммы, сообщается на сайте Правительства.
Анна Кротова особо подчеркнула, что расчет пособий компенсаций и иных выплат произведен с учетом расчетного уровня минимальной заработной платы в размере 9,7 рубля, то есть РУ МЗП остается на уровне 2021 года.
Минимальный размер пенсии по возрасту составит 693 рубля. Среднегодовой размер средней пенсии в 2022 году составит 1 474,81 рубля. Всего на цели пенсионного обеспечения планируют направить 1,9 млрд рублей.
В 2022 году увеличатся размеры единовременного пособия при рождении ребенка на 271 рубль и составит 2 134 рубля. Также практически вдвое поднимут и единовременное пособие женщинам, вставшим в ранние сроки беременности на учет в медицинские учреждения. Со следующего года будущим мамам будут начислять уже 242 рубля.
В целом на выплату гарантированных государством пособий по материнству в расходной части проекта бюджета ЕГФСС запланировано 51,4 млн рублей.
Также в этом документе предусмотрены расходы по новым выплатам. Со следующего года индивидуальные предприниматели ежемесячно на протяжении всей продолжительности отпуска по беременности и родам будут получать соответствующее пособие. Размер его составит 1 649 рублей.
С 2022 года будет осуществляться ежемесячная компенсация детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, которые по состоянию здоровья не могут посещать организации образования либо центры дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями жизнедеятельности. На данный момент в республике на эту выплату могут претендовать 587 детей. Сумма выплаты определена в сумме 436 рублей. Таким образом, расходы по данному направлению зафиксированы в размере 3 млн рублей.
Отдельно Анна Кротова остановилась на дефиците бюджета Фонда. Он составит 188 млн рублей, что больше планового дефицита на 2021 год на 13 млн рублей.
«Увеличение дефицита связано с увеличением расходов по основным направлениям бюджета фонда, оговоренным выше, и введением новых выплат», - пояснила она.
Между тем, источник покрытия дефицита определен, что позволит в плановом порядке осуществлять основной функционал Фонда.
Кроме того, на цели страхования от безработицы предусмотрено 15 млн рублей. Среднесписочная численность граждан, ежемесячно получающих пособия, запланирована в количестве 2,7 тыс. человек.
Продолжится и работа по обеспечению государственного социального страхования. В рамках этого направления предусмотрены расходы на санаторно-курортное лечение и оздоровление застрахованных граждан и членов их семей. gov-pmr.org