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В Тирасполе построят коттеджный поселок для медиков и милиционеров

В Тирасполе построят коттеджный поселок для медиков и милиционеров

В ближайшее время в столице, недалеко от НИИ, начнётся строительство первого в Приднестровье коттеджного посёлка для бюджетников, главным образом милиционеров и медиков. Кооперативная программа строительства в МВД набирает обороты. Только в последнюю пятилетку по республике в эксплуатацию было сдано три жилых дома для сотрудников ведомства. А масштаб этого проекта впечатляет: домов здесь будет не один и не два, а целых семь, говорится на сайте МВД ПМР.

«Министерством внутренних дел совместно с Министерством здравоохранения при поддержке государственной администрации города Тирасполь продолжается работа над реализацией программы Президента Приднестровской Молдавской Республики «Доступное жильё», – рассказал советник министра внутренних дел ПМР Константин Калинёнок. – Здесь будут располагаться семь домов. В каждом по 12 квартир, три трёхкомнатных квартиры и девять – двухкомнатных. Всего 84 квартиры. Проживать здесь будут 40 сотрудников подразделений Министерства внутренних дел, 230 сотрудников Министерства здравоохранения и ещё часть бюджетников Тирасполя».

Квартиры, которые, как и дома, есть пока только на бумаге, будут особенными. Двушка размером со стандартную трёшку.

«Это жильё улучшенной планировки, – объяснил представитель подрядной организации Игорь Цуркан. – Двухкомнатная квартира будет площадью 71 кв. м, трёхкомнатная – 86,7 кв. м. Обычно в двухкомнатной квартире общая площадь около 55 кв. м, в трешке – примерно 71 кв. м.

Вся территория будет огорожена, вдоль дороги – парковочные места, возле каждого дома – карманы для разгрузки автомобиля, во дворах – тротуарная плитка».

Будет здесь и парковка, и детский городок. Тотальный ремонт с поклейкой обоев, шкафчиками и карнизами жильцы здесь начнут уже через два года. За это недолгое время посёлок обещают «вырастить» полностью.

«В каждую квартиру будут введены все коммуникации: газ, свет, вода, канализация, – продолжил описывать запланированные работы Константин Калинёнок. – По фасаду будет произведено остекление, выполнена внутриподъездная отделка и отделка придомовой территории».

Первый в Приднестровье коттеджный посёлок для бюджетников с просторными комнатами и внушительных размеров кухнями обещает принять новосёлов уже в октябре 2023 года.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 18:39
  • DTV
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