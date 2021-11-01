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Открыты вакансии для мужчин

Открыты вакансии для мужчин

Рота служебного коневодства и собаководства СОБР «Днестр» МВД ПМР проводит набор кандидатов на должность разнорабочего группы обслуживания.

Приглашаются мужчины в возрасте до 45 лет, имеющие гражданство ПМР, сообщает mvdpmr.org

В обязанности работников входит уход за лошадьми и уборка денников либо уход за собаками и уборка вольеров. Заработная плата – 4000 рублей ПМР.

За подробной информацией обращаться по телефону 0 (778) 4-40-16.
  • Вчера, 15:13
  • DTV
  • Просмотров: 104
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