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Открыты вакансии для мужчин
Рота служебного коневодства и собаководства СОБР «Днестр» МВД ПМР проводит набор кандидатов на должность разнорабочего группы обслуживания.
Приглашаются мужчины в возрасте до 45 лет, имеющие гражданство ПМР, сообщает mvdpmr.org
В обязанности работников входит уход за лошадьми и уборка денников либо уход за собаками и уборка вольеров. Заработная плата – 4000 рублей ПМР.
За подробной информацией обращаться по телефону 0 (778) 4-40-16.
- Вчера, 15:13
- DTV
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