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Молдова начала погашать долги перед Газпромом

Молдова начала погашать долги перед Газпромом

Молдова заплатила Газпрому за поставки природного газа в начале осени. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря компании Молдовагаз Александра Барбова.

Кишинев оплатил российский газ, поставленный в начале осени, сообщил пресс-секретарь компании "Молдовагаз" Александр Барбов.
"Молдавская сторона погасила задолженность перед "Газпромом" за топливо, которое было получено в сентябре", — уточнил представитель компании.

Как заявлял вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, республика не хочет увеличивать долг перед "Газпромом", поэтому намерена полностью оплачивать полученный газ. В том числе Кишинев планирует расплатиться за топливо, которое республика закупила в октябре по цене в 790 долларов за тысячу кубометров.

До 1 мая 2022 года иностранная компания, которую выберет правительство Молдавии, проведет независимый аудит задолженности, с "Газпромом" подпишут соглашение о погашении.

Кишинев оценивает свои обязательства в 430 миллионов долларов. Российская компания, в свою очередь, заявляет, что "тело долга составляет 433 миллиона долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности составляет 709 миллионов долларов".

В конце октября "Газпром" и "Молдовагаз" подписали пятилетнее соглашение на поставку газа, а также протокол по урегулированию текущих вопросов.
  • Вчера, 15:47
  • DTV
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