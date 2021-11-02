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Самолету с россиянами запретили вылететь из Киева в Москву – СМИ

Самолету с россиянами запретили вылететь из Киева в Москву – СМИ

После дозаправки в столице Украины самолет вылетел обратно в Венгрию, утверждает один из пассажиров.
Украина запретила самолету авиакомпании WizzAir, следовавшему из Будапешта в Москву и внепланово приземлившемуся в Киеве, вылететь в Россию. Об этом «Ленте.ру» сообщил один из пассажиров рейса.

Он рассказал, что на борту находится много россиян. «Все в шоке, почему в Киев, когда у нас плохие отношения. Стояли, ждали. Украина не хотела давать разрешение на вылет из Киева в Москву, но разрешила обратно в Будапешт. WizzAir договорился с украинцами, но потом Киев отменил свое решение. Более того, разместить россиян в транзите, если я правильно понял пилота, не разрешили», — сказал источник, уточнив, что после дозаправки самолет вылетел обратно в Венгрию.

Согласно данным сайта Flightradar, в 16:40 Airbus А321 пересек границу Украины и Венгрии.

Когда рейс прибудет в Москву, неизвестно. В WizzAir данную ситуацию не комментировали.

О том, что самолет с россиянами внепланово приземлился в Киеве, сообщалось ранее 2 ноября. Airbus A321 вылетел из Будапешта в 08:15, а в 15:25 он сел в аэропорту украинской столицы. Это произошло из-за тумана в Московском регионе.

Регулярное авиасообщение между Россией и Украиной было прекращено в октябре 2015 года по инициативе Киева. С апреля 2019 года прекратилось и нерегулярное авиасообщение между странами.
  • Вчера, 15:58
  • DTV
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