Пятый кандидат подал документы на участие в выборах Президента ПМР. Им стал бендерчанин Сергей Дечев
Бендерчанин Сергей Дечев представил в Центральную избирательную комиссию документы о выдвижении в качестве кандидата на пост главы государства. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК ПМР.
Сергей Дечев стал пятым в числе подавших документы на участие в выборах. После предоставления кандидатом уведомления о начале сбора подписей, подписных листов и проверки его документов на достоверность и полноту ЦИК в течение 10 дней с момента поступления этих документов примет решение о регистрации кандидата.
Прием документов на участие в выборах Президента ПМР начался 12 сентября и продлится до 11 ноября. На сегодняшний день Центральной избирательной комиссией зарегистрирован один кандидат – действующий Президент Вадим Красносельский. В числе представивших документы на участие в выборах – жители столицы Анатолий Дирун и Николай Малышев, а также житель села Гыртоп, депутат Григориопольского районного совета Сергей Пынзарь. Выборы Президента ПМР пройдут 12 декабря 2021 года.