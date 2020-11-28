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Пятый кандидат в "президентской гонке"

Пятый кандидат в "президентской гонке"

Пятый кандидат подал документы на участие в выборах Президента ПМР. Им стал бендерчанин Сергей Дечев

Пятый кандидат в "президентской гонке"

Бендерчанин Сергей Дечев представил в Центральную избирательную комиссию документы о выдвижении в качестве кандидата на пост главы государства. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК ПМР.

Сергей Дечев стал пятым в числе подавших документы на участие в выборах. После предоставления кандидатом уведомления о начале сбора подписей, подписных листов и проверки его документов на достоверность и полноту ЦИК в течение 10 дней с момента поступления этих документов примет решение о регистрации кандидата.

Прием документов на участие в выборах Президента ПМР начался 12 сентября и продлится до 11 ноября. На сегодняшний день Центральной избирательной комиссией зарегистрирован один кандидат – действующий Президент Вадим Красносельский. В числе представивших документы на участие в выборах – жители столицы Анатолий Дирун и Николай Малышев, а также житель села Гыртоп, депутат Григориопольского районного совета Сергей Пынзарь. Выборы Президента ПМР пройдут 12 декабря 2021 года.
  • Сегодня, 08:48
  • DTV
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