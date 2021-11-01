В результате анализа надзорной деятельности прокуратурой города Тирасполь отмечается рост числа заявлений граждан в правоохранительные органы о мошеннических действиях в отношении денежных средств заявителей, хранящихся на их банковских картах, сообщает prokuror-pmr.org
Так, в конце октября 2021 года в УВД г. Тирасполь в очередной раз поступил ряд обращений подобного характера. Заявители пояснили, что, желая реализовать различного рода имущество, воспользовались для этого электронной доской объявлений «Маклер» на соответствующем сайте. Как позже выяснилось, интерес к размещенным объявлениям в первую очередь был проявлен со стороны мошенников, целью которых было не приобретение реализуемого товара, а завладение обманным путем реквизитами банковской карты продавца. А именно, связываясь с продавцом посредством различных мессенджеров в сети Интернет и мотивируя невозможностью лично забрать покупку в связи с нахождением за пределами Приднестровья, «покупатель-мошенник» предлагал продавцу воспользоваться услугой известной фирмы, осуществляющей доставку посылок (в данных случаях речь шла о фирме «Новая почта»). В связи с этим, продавцу направлялась посредством того же мессенджера ссылка на «сайт-двойник» для заполнения анкетных данных, в том числе и реквизитов банковской карты – якобы с целью оформления заявки на услуги курьера и для перечисления по безналичному расчету оплаты за товар.
При этом во всех случаях, со слов потерпевших, «покупатель-мошенник» находился в постоянном контакте с продавцом, курируя в телефонном режиме его действия, связанные с мнимой регистрацией на «сайте-двойнике», получая при этом устную информацию о поступающих на телефон продавца SMS-сообщениях.
В результате продавцы, теряя бдительность в предвкушении поступления денежных средств за реализуемый ими товар, самостоятельно передавали мошенникам всю необходимую информацию для распоряжения денежными средствами, находящимися на их банковской карте, а также позволяющую, в том числе оформить кредит на их имя, и в итоге теряли свои деньги.
В настоящее время по соответствующим заявлениям правоохранительными органами проводятся необходимые доследственные проверки, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.
Чтобы не оказаться жертвой мошенников, обезопасить свои сбережения от подобных хищений, гражданам следует быть внимательными к запросам в сети Интернет на предоставление персональных данных, в том числе в отношении реквизитов своих банковских карт. При этом необходимо соблюдать следующие элементарные меры безопасности:
— нужно всегда держать в тайне полученные посредством SMS коды и PIN-код банковской карты. Нельзя также раскрывать в сомнительных источниках свои персональные данные – ФИО, место и дату рождения, данные паспорта;
— если кто-то позвонил сам, не следует ему доверять, даже если он представился сотрудником банка. В случае подозрительного звонка или сообщения от банка необходимо перезвонить в банк по точно известному номеру. Для быстрой связи с обслуживающим банком лучше заранее сохранить в своем телефоне его официальные номера, например операторов;
— не следует по просьбе незнакомцев скачивать на свой смартфон никаких программ, и тем более предоставлять в предложенных в них формах свои персональные данные, реквизиты личных документов;
— не нужно хранить отдельно записанный PIN-код рядом с самой картой, а также целесообразно подключить функцию оповещения об операциях по счету.
Следование этим простым правилам позволит гарантировать недоступность Ваших денежных средств для мошенников.