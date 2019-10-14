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Глава Тирасполя освобождён от занимаемой должности
Глава госадминистрации города Тирасполь и города Днестровск Олег Довгопол освобожден от должности.
Со 2 ноября исполнять обязанности главы столицы будет замглавы города по ЖКХ Геннадий Горох. Соответствующий указ подписал Президент ПМР Вадим Красносельский.
- Сегодня, 09:54
- DTV
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