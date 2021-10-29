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Два мировых рекорда установил 11-летний рыбак

Два мировых рекорда установил 11-летний рыбак

В Австралии 11-летний мальчик поймал на удочку огромного золотого каранга и стал мировым рекордсменом. Об этом сообщается на сайте Международной ассоциации спортивного рыболовства (IGFA).

Макс Грассо рыбачил вместе с родителями с семейной лодки у берегов штата Западная Австралия в районе поселка Поинт-Самсон. Вскоре рыбаку попалась на крючок крупная рыба. После нескольких минут борьбы Грассо удалось вытащить свой улов на борт.

Добычей юного рыболова стал крупный золотой каранг весом 11 килограммов 60 граммов. Позже выяснилось, что Грассо установил сразу два мировых рекорда — он стал рекордсменом IGFA по ловле золотых карангов среди мужчин и обновил рекорд среди юниоров.

Золотые каранги относятся к лучеперым рыбам и водятся в тропических и субтропических водах Индийского и Тихого океанов. Они могут вырастать до 120 сантиметров в длину и весить до 15 килограммов.

На сайте gfa.org можно увидеть все недавно утвержденные мировые рекорды IGFA с сентября 2021 года.

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  • Сегодня, 13:31
  • DTV
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