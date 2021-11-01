Министр здравоохранения Алла Немеренко отметилась в последние дни рядом заявлений, вызвавших возмущение общественности. В одном из своих публичных выступлений глава Минздрава заявила, что государство «напрасно тратит деньги на лечение пациентов, инфицированных COVID-19, но не вакцинированных", сообщаетpoint.md
«Лечение пациентов в отделениях интенсивной терапии, в зависимости от больницы, в которой они находятся, в конечном итоге обходится от 20 тысяч леев, иногда достигая 150 тысяч леев на одного пациента. Мы тратим эти деньги напрасно, потому что кто-то не желает вакцинироваться», - заявила Алла Немеренко.
Напомним, что в сентябре прошлого года экс-глава Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) Николае Фуртунэ заявил, что в Молдове 99% смертей от COVID-19 произошли среди людей, у которых было хотя бы одно сопутствующее заболевание, назвав их “обузой для себя и окружающих”.
Эти слова вызвали волну критики и возмущения. Скандал закончился тем, что Фуртунэ подал в отставку.
Тогда Алла Немеренко заявила, что сожалеет о решении назначить Николае Фуртунэ главой Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ), которое она приняла, когда была министром в правительстве Санду.
«Ясно одно – господин Фуртунэ должен уйти. Не только из-за его высказываний, но и потому, что он очень плохо справился с ситуацией пандемии в нашей стране. 1074 человека, умершие от COVID19, не были обузой для своих близких. Господин Фуртунэ - обуза для всех нас», - заключила Немеренко.