С начала последней декады октября в Молдове наблюдается довольно резкое повышение цен на качественное ядро грецкого ореха – примерно на 10-15 леев/кг ($0,57-0,85/кг). На текущей неделе трейдинговые компании-экспортеры закупают для экспорта в Евросоюз крупные светлые половинки ядра по оптовой цене не ниже 110-120 леев/кг ($6,28-6,85/кг). Отдельные крупные партии ядра ореха американских и французских сортов у ореховодческих предприятий трейдеры приобретают даже по 125 леев/кг ($7,13/кг). Максимальный уровень цен уже значительно выше такового в начале ноября прошлого года (около 90 леев/кг, $5,29/кг), передает east-fruit.com.
Тем не менее, по мнению членов Союза ассоциаций производителей орехоплодных культур Молдовы (UAPCN) – это не предел. Они считают вероятным повышение цен к католическому Рождеству до 140 леев/кг ($8/кг). Основанием для оптимизма служит высокий спрос на ядро грецкого ореха со стороны экспортеров и, самое главное, их готовность повышать закупочные цены фактически каждую неделю.
В этой связи ореховоды отмечают, что на фоне недостаточного предложения орехового ядра трейдеры-экспортеры начали принимать в большом количестве на переработку (колку) орех в твердой скорлупе. На текущей неделе на эту продукцию оптовые цены начали повышаться: за продукцию не очень популярных местных сортов заготовителя платят уже 25-30 леев/кг ($1,42-1,71/кг), за крупный сухой орех в скорлупе таких сортов, как «Песчанский» и «Чандлер» цена доходит до 40-45 леев/кг ($2,28-2,56/кг).
Руководство организации UAPCN полагает, что в условиях высокого спроса и динамично растущих оптовых цен порядка 80-90% нового урожая грецкого ореха будет продана уже до конца 2021 года.