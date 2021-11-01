Dnestr.TV

 
0

В Молдове резко возросли цены на грецкий орех

В Молдове резко возросли цены на грецкий орех

С начала последней декады октября в Молдове наблюдается довольно резкое повышение цен на качественное ядро грецкого ореха – примерно на 10-15 леев/кг ($0,57-0,85/кг). На текущей неделе трейдинговые компании-экспортеры закупают для экспорта в Евросоюз крупные светлые половинки ядра по оптовой цене не ниже 110-120 леев/кг ($6,28-6,85/кг). Отдельные крупные партии ядра ореха американских и французских сортов у ореховодческих предприятий трейдеры приобретают даже по 125 леев/кг ($7,13/кг). Максимальный уровень цен уже значительно выше такового в начале ноября прошлого года (около 90 леев/кг, $5,29/кг), передает east-fruit.com.

Тем не менее, по мнению членов Союза ассоциаций производителей орехоплодных культур Молдовы (UAPCN) – это не предел. Они считают вероятным повышение цен к католическому Рождеству до 140 леев/кг ($8/кг). Основанием для оптимизма служит высокий спрос на ядро грецкого ореха со стороны экспортеров и, самое главное, их готовность повышать закупочные цены фактически каждую неделю.

В этой связи ореховоды отмечают, что на фоне недостаточного предложения орехового ядра трейдеры-экспортеры начали принимать в большом количестве на переработку (колку) орех в твердой скорлупе. На текущей неделе на эту продукцию оптовые цены начали повышаться: за продукцию не очень популярных местных сортов заготовителя платят уже 25-30 леев/кг ($1,42-1,71/кг), за крупный сухой орех в скорлупе таких сортов, как «Песчанский» и «Чандлер» цена доходит до 40-45 леев/кг ($2,28-2,56/кг).

Руководство организации UAPCN полагает, что в условиях высокого спроса и динамично растущих оптовых цен порядка 80-90% нового урожая грецкого ореха будет продана уже до конца 2021 года.

east-fruit.com
  • Сегодня, 07:23
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Доброе утро! Новые цены на топливо
  • Итоги первых восьми месяцев. В Приднестровье на одного ...
  • Про нас иначе. Виноделие на века
  • Где зарождается вино "Кисловъ"
  • No comment: День Вина на винодельне "Кисловъ"
  • В ЕП призвали приостановить безвизовый режим для украин ...
  • Пресс-тур по "Днестровскому фрукту"
  • Установлен памятник Никифору Северину
  • Над Молдовой висит плотное облако SO2 - оксида серы
  • И снова, здравствуйте! В Приднестровье в этом месяце вт ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Доброе утро! Новые цены на топливо
  • Итоги первых восьми месяцев. В Приднестровье на одного ...
  • Про нас иначе. Виноделие на века
  • Где зарождается вино "Кисловъ"
  • No comment: День Вина на винодельне "Кисловъ"
  • В ЕП призвали приостановить безвизовый режим для украин ...
  • Пресс-тур по "Днестровскому фрукту"
  • Установлен памятник Никифору Северину
  • Над Молдовой висит плотное облако SO2 - оксида серы
  • И снова, здравствуйте! В Приднестровье в этом месяце вт ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна