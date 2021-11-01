В ситуационном центре Министерства внутренних дел прошло совещание по итогам оперативно-служебной деятельности за девять месяцев текущего года. Присутствовали глава ведомства, его заместители, а также начальники служб и управлений министерства. На селекторной связи были руководители территориальных ОВД, Управления ГАИ, УпВМ, СОБР «Днестр» и СМВЧ, а также учебных заведений МВД.
С начала года на территории республики зарегистрировано 2291 преступление. Если сравнивать с аналогичным периодом 2020-го, их количество снизилось почти на 13%. По оконченным производством уголовным делам раскрываемость составила 90,6%. Общие итоги министр внутренних дел докладывал ранее Президенту республики в ходе одного из заседаний Оперативного штаба. В рамках совещания обсудили проблемные вопросы, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Из числа расследованных уголовных дел отмечено снижение: более чем на 14% преступлений, совершённых неработающими, и на 28% – иностранными гражданами. В то же время на 5,7% увеличилось количество противоправных деяний с участием несовершеннолетних. Руководителям райотделов милиции поручено усилить профилактическую работу с подростками, состоящими на учёте, и в целом с несовершеннолетними.
В Тирасполе, Дубоссарах и Бендерах возросло количество преступлений, совершённых людьми в состоянии опьянения. Глава МВД указал начальникам территориальных ОВД на необходимость активизировать работу с гражданами, злоупотребляющими алкоголем. На руководителя Управления милиции общественной безопасности возложен контроль за качеством проводимых профилактических мероприятий.
Особое внимание было уделено вопросу о безопасности дорожного движения. Число механических ДТП, в которых никто не пострадал, с января по сентябрь возросло на 32%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Увеличилось и количество дорожно-транспортных происшествий, в результате которых граждане погибли или получили травмы. Рост таких ДТП отмечен в Тирасполе, Григориополе, Дубоссарах и Каменке. Руководителю Управления государственной автомобильной инспекции поручено учесть анализ совершённых ДТП и принять конкретные меры по снижению аварийности на дорогах республики.
В продолжение совещания обсудили ещё один актуальный вопрос – об обеспечении безопасности граждан во время купального сезона. На территории республики в этом году было открыто десять пляжей. С 17 мая по 20 сентября в обеспечении безопасности отдыхающих были задействованы 72 спасателя, прошедшие специальные курсы. В местах, где нет постов и где наиболее часто происходили несчастные случаи на воде, несли дежурство патрули из числа сотрудников территориальных ОВД.
Несмотря на все предпринятые меры, во время купального сезона в этом году утонул 21 человек, из них три – несовершеннолетних. Для сравнения в 2020 году утонули 13 взрослых и один ребёнок. Руководству Главного управления по чрезвычайным ситуациям и начальникам территориальных ОВД было рекомендовано продумать, как можно изменить сложившуюся ситуацию. Уделить больше внимания работе с населением, в том числе и с подрастающим поколением.
В заключение расширенного совещания глава ведомства обозначил задачи по дальнейшему совершенствованию оперативно-служебной деятельности подразделений МВД.
«Недоработки по конкретным направлениям очевидны. Все вы понимаете положение дел и те непростые условия, в которых мы сегодня несём службу. Несмотря на дополнительные задачи, возложенные на личный состав в период пандемии, мы не должны ослаблять работу по качественному выполнению основных наших задач», – подчеркнул Виталий Нягу. mvdpmr.org