Тариф на природный газ, который сейчас составляет 4,20 леев за кубометр, скорее всего, будет вдвое выше. Об этом сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну в эфире передачи Cutia Neagră на TV8.
«Мы создали несколько сценариев для компенсации. Мы считаем, что «Молдовагаз» должны обратиться в НАРЭ для установления тарифа, и мы, Правительство, должны предложить те компенсационные меры, которые мы обсуждали. Когда НАРЭ установит окончательный тариф на следующий период, правительство выйдет и объявит, каковы компенсации для граждан. «Молдовагаз» может отправиться в НАРЭ уже завтра », — цитирует Спыну nokta.md
Министр инфраструктуры РМ также заявил, что все сценарии учтены. Он упомянул, что расчеты производились даже на 23 лея, учитывая, что цена на фондовом рынке составляла 1200 за тысячу кубометров, а контракта с «Газпромом» в то время не было.
«Наши оценки показывают, что в течении следующих двух недель тариф НАРЭ установит тариф», — заявил Андрей Спину.
Правительство Молдовы сообщило, что до 10 ноября Агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) установит новые тарифы на поставку природного газа, которые будут применяться с 1 ноября. nokta.md