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Минздрав ПМР: 42 млн рублей выделят на закупку медоборудования в 2022г.

Минздрав ПМР: 42 млн рублей выделят на закупку медоборудования в 2022г.

Министр здравоохранения Кристина Албул рассказала Главе Правительства о планах по закупке медицинского оборудования. В будущем году на это направление планируется выделить 42 млн рублей, сообщает пресс-служба Правительства ПМР. Напомним, обновление медтехники находится на особом контроле Главы государства.

«Программа по оснащению медицинским оборудованием наших лечебно-профилактических учреждений реализуется по поручению Президента. Это не последний год реализации программы. Мы планируем продолжать ее и в среднесрочной перспективе до тех пор, пока потребность в необходимом оборудовании не будет удовлетворена в значительной степени», - отметил Председатель Правительства Александр Мартынов.

Итак, в 2022 году закладывается покупка медтехники, необходимой для развития высокотехнологичной медицинской помощи на базе Республиканской клинической больницы. Это комплекс для урологических операций: эндоскопическая стойка, гастроколоноскоп, видеодуоденоскоп и видеоэндоскоп. Готовится к покупке в 2022 году и оборудование для эндопротезирования на территории республики, а также все необходимое для повышения качества стоматологической помощи. Особенно это касается сельской местности, куда поставят не только новые хирургические наборы, но и все необходимое для дезинфекции. Дооснастят гинекологический и педиатрический стационары Республиканского центра матери и ребенка.

В сельскую врачебную амбулаторию села Парканы закупят цифровой флюорограф.

«Учитывая, что численность села Парканы составляет 10 тыс населения, то флюорографию нужно проводить в условиях СВА, а имеющийся аппарат был изношен на 100%. Мы предусмотрели закупку всего оборудования, и в том числе флюорографа цифрового, и мебели, чтобы создать все условия как для медработников так и для пациентов», - рассказала подробнее Кристина Албул.

Без внимания не останутся и районные больницы. В Рыбницкую РЦГБ закупят все необходимое для отделения физиотерапии, а в Каменскую больницу купят операционный стол для приемного отделения и оказания неотложной медпомощи. В перечне и фиброгастроскоп, которого на сегодняшний день в больнице Каменки нет.

В проект программы по оснащению медицинским оборудованием заложили и медтехнику для реализации пяти государственных целевых программ в области медицины.

«Что касается программы по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, то мы планируем купить тест-систему с велоэргометром и четыре аппарата по мониторированию по кватеру, которые отсутствуют в лпу. Они важны для диагностики ишемической болезни сердца или артериальной гипертензии», - поделилась подробностями глава Минздрава.

Также следует отметить, что все пункты будущих закупок согласованы с главными врачами клиник.
  • Сегодня, 09:02
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